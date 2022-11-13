Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Yıldırım’ın Vakıf bölgesinde ‘vatandaşların kesintisiz ve daha temiz içme suyuna kavuşması amacıyla’ projelendirdiği Vakıf Paket İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık, Türkiye’nin de önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte susuzluk problemi yaşanmaması amacıyla yatırımlarına devam ediyor. Özellikle 2019 yılında Bursa’da da etkisini hissettiren kuraklıkta ‘kentin susuz kalmaması için’ su kuyularını devreye alan Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’ın Vakıf Mahallesi’nde açılan kuyudan elde edilen suyu daha sağlıklı hale getirmek amacıyla, bölgeye paket içme suyu arıtma tesisi kazandırıyor. Kuyu suyu analizlerinde bulanıklık ve askıda katı madde içeriği tespit eden Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımla bölgenin insani tüketim değerlerine uygun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Tesis, saniyede 500 litre kapasiteyle çalışacak. Yatırımı yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve yetkililerden yapımı devam eden tesis hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN AKTAŞ; “SUSUZLUK YAŞAMAYACAĞIZ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iklim değişikliğinin ve kuraklığın günümüz dünyasında en önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi. Bursa’yı susuz bırakmamak ve kaliteli temiz su verebilmek adına BUSKİ marifetiyle çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Aktaş, “Yıldırım ilçesi Vakıf bölgesinde açılmış olan derin su kuyularından çıkan suların analizleri incelendiğinde, bulanıklık ve askıda katı madde içerdiği görüldü. Bu içerikler, insani kullanım açısından sıkıntılı ve limit değerlerinin üzerinde. Suların arıtılması için Vakıf Bera Kent Parkı karşısında bulunan alana, günlük 43.200 metreküp yani saniyede 500 litre kapasiteli paket içme suyu arıtma tesisi kuruyoruz. Tesisi, mart ayının başında açmayı planlıyoruz. Yıldırım, ikinci büyük ilçemiz ve yaz aylarında burada kum ve kirlilikle alakalı sıkıntılar yaşanabiliyor. Sorunları bu tesisle halletmiş olacağız. Bursalı hemşerilerimizi susuz bırakmamaya kararlıyız. İklim değişikliğinin konuşulduğu bu dönemde vatandaşlarımızın da evlerde, camilerde veya işyerlerinde kullandıkları suları ziyan etmeden değerlendirmesini istirham ediyorum. Tesisimiz şimdiden hayırlı olsun” dedi.