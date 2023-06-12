Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni haftaya Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek başladı. Şarkılar, türküler eşliğinde hatıraların yâd edildiği buluşma, hem huzurevi sakinlerine hem de Başkan Aktaş’a moral oldu.

Yoğun programına rağmen fırsat buldukça ziyaret ettiği huzurevi sakinlerinin hayır duasını alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni haftaya da Fethiye Dörtçelik Huzurevi’nde başladı. Huzurevi bahçesindeki buluşmada hatıralar tazelenirken, huzurevi sakinleri söyledikleri şarkı ve türkülerle buluşmaya renk kattı. Yüzlerden gülümsemenin eksik olmadığı buluşmada Başkan Aktaş da huzurevi sakinlerinin şarkı ve türkülerine eşlik etti.

Herkese sağlıklı, sıhhatli ömürler ve sağlıklı yaşlanmalar dileyen Başkan Aktaş, “Cenabı Allah herkese evlatlarıyla beraber, ailesiyle beraber yaşlanmayı nasip etsin ama muhtemel bir sıkıntı karşısında da belediyemizin ve devletimizin her zaman onların yanında. O güzellikleri bugün Fethiye Dörtçelik Huzurevi binamızda 138 yaşlımızla birlikte yaşadık. Şarkılar söyledik, şiirler okuduk. Onlarla beraber eğlendik. Onların heyecanına ortak olmaya çalıştık. Burada görevli arkadaşlarımız da büyük bir hassasiyetiyle büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca ‘Yaren’ Yaşlı Engelli Destek Hizmetleri Projemizi de 3 mobil ekibiyle geçen ay devreye almıştık. Huzurevi sakinlerimizin dışında evinde kalan yaşlılarımıza yönelik destek projelerimiz de başladı. Burada bulunan büyüklerimizi mutlu etmek, onların yüzlerini güldürmek, onlarla hemhal olmak bizim için gerçekten büyük bir ayrıcalık. Onlara hayırlı, sağlıklı ömürler temenni ediyorum” diye konuştu.