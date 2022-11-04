Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında hastalığı yenen 4 küçük kahramanı makamında konuk etti.

Lösemi hastalığına dikkat çekip bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla, 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında Bursa’da da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Hafta etkinlikleri çerçevesinde Bursa LÖSEV İl Koordinatörü Ertan Çakır, beraberindeki hastalığı yenen 4 küçük kahramanla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Küçük kahramanlar, Başkan Aktaş’a turuncu sıklamen çiçeği hediye etti. Başkan Aktaş da misafirlerine çeşitli hediyeler verdi.

Sıcak bir ortamda sohbet havasında geçen ziyaretin ardından konuşan Başkan Aktaş, “Bildiğiniz gibi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. Bu hafta dolayısıyla farkındalık oluşturmak, farklı etkinliklerle konuyu gündeme taşımak ve aileleri daha duyarlı hale getirmek adına vakıf aracılığı ile bir dizi etkinlikler yapılıyor. Ben de hem lösemi ile mücadele etmiş ve bunu yenmiş ama bir taraftan da sağlıklı kalabilmek adına mücadelesini sürdüren 4 yavrumuzla bir araya geldim. Temennimiz, duamız, kimsenin böyle bir rahatsızlığı olmasın. Ama takdir edersiniz ki toplumun farklı katmanlarında lösemi rahatsızlığına denk geliyoruz. Önemli olan doğru şekilde mücadele etmek, tedaviyi kararlı şekilde devam ettirmek. Bu durumda olanlara acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin çözü bulmaya çalışan hekimlerimiz başta olmak üzere, vakıf yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.