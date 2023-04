Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçen dönem Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP) aracılığıyla burs alan öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz dönem bir ilki hayata geçirerek, kurduğu BURSKOOP ile 3000 üniversite öğrencisine aylık 500’er TL burs vermişti. Bu sene ise burs alacak üniversite öğrenci sayısı 5000’e çıkartılırken, yine bu yıl bir ilke imza atılarak ‘teşvik amacıyla’ 5000 meslek lisesi öğrencisine de aylık 300’er TL burs verilecek.

Geçen dönem BURSKOOP marifetiyle burs alan öğrencilerle Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, samimi bir ortamda sohbet etti. Programa, Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Atilla Ödünç ile Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da katıldı.

HER ALANDA DESTEK

Yazar-Editör Aker Kartal’ın yönettiği programın söyleşi bölümünde; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öğrencilik yıllarını anlatarak gençlere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilik döneminde devlet bursu aldığını söyleyen Başkan Aktaş, öğrenci için 5-10 liranın ne kadar önemli olduğunu bilen birisi olduğunu belirtti. Üniversite okuyan öğrencilerden ailelerin sadece ‘Çocuğum okusun ve iyi yerlere gelsin. İyi ve ahlaklı insan olsun’ beklentisi olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, ebeveynlerin bunun için her türlü fedakarlığı yaptığını ifade etti. Şehrin yöneticileri olarak öğrencilere her alanda destek olmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz dönemden itibaren üniversite öğrencilerine BURSKOOP marifetiyle burslar vermeye başladık. 3 bin olan rakamı bu sene 5000’e yükselttik. Bunun standardını her geçen sene artıracağız. Bu süreçte öğrencilerin hayatlarına daha fazla dokunmanın derdindeyiz. Her hafta en az iki fabrika ziyareti yapıyorum. İşverenlerle konuştuğumda, ara eleman bulmakta zorlandıklarını sık sık duyuyorum. Bu yüzden bu sene liselerinin belirli branşlarını tercih eden 5000 öğrenciye de burs vermeye başlıyoruz. Geçen sene meslek lisesine müracaat sayısı 10 bin iken bu sene 17 bin 800 öğrenci başvurmuş” dedi.

TAVİZ YOK

Büyükşehir Belediyesi olarak iki konuda taviz vermediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Birincisi kültür, sanat ve sportif faaliyetler. İkincisi de gençlik faaliyetleri. Mümkün olduğunca çok proje geliştiriyoruz. Geçmişe kıyasla bu dönem ciddi avantajlara sahipsiniz. Bunların mümkün olduğunca içerisinde olun. Radarlarınızı açık tutun. En güzel yıllarınızı yaşıyorsunuz. Küfenizi doldurmanızın zamanı. Bilgi dağarcığınıza ne yükleyebilirseniz yükleyin. Sadece okula gidip gelmeyin, sınava girip çıkmayın. Yabancı dilinizi geliştirin, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılın. Bunların faydasını göreceksiniz” diye konuştu.

Programın ikinci bölümünde ise Sanatçı Elif Buse Doğan sahne alarak, sevilen türküleri gençler için seslendirdi. Program sonunda Başkan Alinur Aktaş tarafından, Yazar Aker Kartal ve sanatçı Elif Buse Doğan’a günün anısına tablo hediye edildi.