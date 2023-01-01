

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl’de İHMED mensupları ile sabah kahvaltısında buluştu. @ Özgür Yıldırım

87 MEZUNLARI KAHVALTIDA BULUŞTULAR

Başkan Aktal’ın katıldığı kahvaltılı toplantıda İHMED başkanı Ahmet Taştan, önceki dönem başkanları Hasan Aydın, Haydar Cerrah ve 87 mezunları hazır bulundu.

Buluşmayla ilgili açıklama yapan İHMED başkanı Ahmet Taştan; “ Bugün okulumuz mezunu, kıymetli büyükşehir belediye başkanımız Alinur Aktaş’ı, 87 mezunu dönem arkadaşları ile derneğimizde ağırladık. Derneğimizin kuruluşundan bu güne önemli hizmetlerde bulunmuş olan kurucu başkanımız Hasan Aydın ve Haydar Cerra da davetimize iştirak ettiler. Tabiki kahvalti bahane, muhabbetin konusu öğrencilik yıllarımıza ait anılarımızdı. İHMED olarak ara ara bu gibi dönem kahvaltıları düzenliyoruz. Diğer dönem mezunlarına da bu vesileyle duyurulur. Hizmet ve ikram bizden bir araya gelmek sizden” dedi.