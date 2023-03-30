Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnönü Ortaokulu’nu ziyaret ederek özel sınıf öğrencileriyle biraraya geldi.





Yoğun programına rağmen sık sık eğitim kurumlarını gezip, öğrencilerle buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın son durağı, Osmangazi ilçesindeki İnönü Ortaokulu oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gümüşşsoy, Hamitler Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Taşkın ve Dereçavuş Mahallesi Muhtarı Recep Arslan’ın eşlik ettiği ziyarette, Başkan Aktaş, özel çocukların eğitim gördüğü sınıfı ziyaret etti. Samimi bir ortamda çocuklarla sohbet eden Başkan Aktaş, özel öğrencilere çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürdü.



Büyükşehir Belediyesi’nin özel gereksinimli insanlara yönelik projeler geliştirdiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, tüm engelleri ortadan kaldırmak için çalıştıklarını belirtti. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin çeşitli engellilik durumuna sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, engelleri ortadan kaldıracak koşulları oluşturmak gerektiğini ifade etti. Her bireye ayrım gözetmeksizin eşit hak ve olanaklar sunulmasının sosyal devlet gereği olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Otizmle ilgili tüm çalışmaları destekliyoruz. Otizmli çocuklara erken yaşta tanı konması büyük önem taşıyor. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemiyle otizm belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini göstermektedir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü de bu konuya dikkat çekmek için belirlenmiş gündür. Özel çocuklarımıza hizmet eden öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret sonunda özel sınıf öğrencisi Soner Sezer, kendi çizdiği resmi Başkan Aktaş’a hediye etti.