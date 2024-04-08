Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 31 Mart yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı seçilen Osman Çelik’e görevi teslim etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 31 Mart yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı seçilen Osman Çelik’e görevi törenle teslim etti. İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak Serdivan Belediyesi’ne gelen Osman Çelik’i yoğun kalabalık karşıladı. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, ilçeye hizmete edecek olmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Gerçekten çok heyecanlıyız. İnşallah Zeki başkanım ve Yusuf başkanımın tecrübelerinden istifade ederek Serdivanımızı 24 saat esasıyla çalışarak güzel günlere ulaştıracağız. Serdivan’ı Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak, daha iyi, daha yaşanılabilir hale getirmek için var gücümüzle işe koyulacağız” dedi.

“Serdivan’a hizmet etmekten gurur duyuyorum”

15 yıl boyunca büyük bir gururla hizmet sunduğu Serdivan’da görevi Osman Çelik’e teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Alemdar, “Ben Zeki başkanımızdan görevi devralmıştım. Şimdi de Osman kardeşime devrediyorum. Görev süremiz boyunca ilçemize değer katmak, şehrimizin ve bölgemizin örnek ilçesi haline getirmek için gayretle çalıştık. Bu bayrağı daha iyi noktalara taşıyacağına inandığım Serdivan Belediye Başkanımız Osman Çelik’e başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.