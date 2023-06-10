Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 39. Olağan Meclis Toplantısı’na katılmak üzere Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyeleri, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanımız Işık, Başkan Aktaş’ı ve değerli meclis üyelerini hem Kütahya’mızda hem de Belediyemizde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyeleri, Kütahya’da olmaktan son derecek memnun olduklarını ifade ederek misafirperverlikleri için Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkürlerini iletti.