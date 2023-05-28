Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2. tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı.

Sabah saat 08.00 itibariyle Türkiye Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sandığa giderken siyasi isimlerin de oy kullanma işlemi devam ediyor.

"VATANDAŞLIK VAZİFEMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde kullandı. Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Aktaş, "Anayasal görev gereği vatandaşlık vazifemizi yerine getiriyoruz. Bildiğiniz gibi 14 Mayıs tarihli seçimde bir Cumhurbaşkanı seçilmemesi nedeniyle 14 gün sonra tekrar sandık başındayız" ifadelerini kullandı.

"TÜM AİLEMLE SANDIK BAŞINDAYIM"

Aktaş, "Arkadaşlarımdan edindiğim bilgilere göre vatandaşlarımız bu sefer daha rahatlar. Tek bir liste var ve oy kullanırken zorluk yaşamıyorlar. Akşam itibariyle 20.30-21.00 gibi 13. Cumhurbaşkanımızın kim olacağı belli olacak. Hür iradesiyle sandıklara koşan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bende tüm ailemle sandık başındayım. An itibariyle edindiğimiz bilgi, herhangi bir anormal durum söz konusu değil. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde bu sürecin tamamlanmasıdır" dedi.