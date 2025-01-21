Sancaktepe Belediyesi Şehit Furkan Doğan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, İstanbul Kadın Kuaförler ve Manikürcüler Odası yönetim kurulu ile ilçedeki kadın kuaförleriyle bir araya gelen Başkan Yeğin, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği ve planladığı projeler hakkında konuklarına bilgi verdi. İlçede sosyal hayatın iyileştirilmesi için de geceli gündüzlü çalıştıklarını belirten Başkan Yeğin, her sektör temsilcisi ile bir araya gelip çalışmalar yürüttüklerini de belirterek, “Hedefimiz, ilçemizde tüm ihtiyaçları tek tek gidermek” dedi.

Önceki belediye yönetimini eleştiren Başkan Yeğin, "Göreve başladığımızda karşımıza çıkan durum çok vahim bir hal almıştı. Bizler bunları herkes ile paylaştık, herkese anlattık ve burada yaşananları tüm Türkiye duydu. Bir ilçe, bir belediye parsel parsel birilerine peşkeş çekilmiş. Tam 300 bin metrekare kamu alanı eşe dosta parsel parsel satılmış" ifadelerini kullandı.

"En çok proje üreten ilçe belediyesiyiz"

Görev süresi boyunca gece, gündüz, tatil kavramını bir tarafa bırakarak Sancaktepe halkının yaşam kalitesini daha üst seviyelere çıkarmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Yeğin, “Ben bir siyasi partinin değil, tüm ilçe halkının, her bir yurttaşın belediye başkanıyım. Birinci derece sorumluluk halkımıza karşıdır. Bu sorumluluk çerçevesinde zaman kavramı olmaksızın çalışmaya üretmeye devam ediyoruz. İlçe belediyeleri içinde 124 proje ile en çok proje üreten ilçe belediyesi olup bunların 35 tanesini hayata geçirdik. İlçemizin 19 mahallesine yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Hedefimiz Sancaktepe’yi İstanbul’un gelişmiş ilk 5 ilçesi haline getirmektir” diye konuştu.

Esnaf ve sektörel buluşmalarının devam edeceğini belirten Başkan Yeğin, katılımlarından ötürü teşekkür ettiği meslek odası başkanlarına çeşitli hediyeler de verdi.