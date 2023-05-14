Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanlığı ve 28 Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oyunu kullandı.KONYA (İGFA) - Meram Özcan Saliha Çalıkuşu İlkokulu’nda 2294 nolu sandıkta oyunu kullanan Başkan Altay çıkışta kısa bir değerlendirmede bulundu.

Türkiye’de seçimlerin her zaman çok yoğun katılımla ve en demokratik şekilde gerçekleştiğine dikkat çekten Başkan Altay, “Bugün sabahtan itibaren vatandaşlarımızın yoğun bir katılımı var. İnşallah sonuçların memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. Rabbim hayırlar versin. Oy kullanmayan vatandaşlarımızın da saat 17.00’ye kadar sandığa gelip oylarını kullanmalarını istirham ediyorum. Memleketimiz için hayırlı olsun” diye konuştu