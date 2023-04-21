Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’da depremin yaralarını sarmak için depremin ilk gününden bu yana çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, mübarek Ramazan ayında da Hatay’daki depremzedelerin yanında olduklarını, yaptıkları çalışmalarla bir kez daha gönüllere girdiklerini söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, mübarek Ramazan ayında da Hataylı depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat’ta yaşanan yüzyılın felaketinden sonra başta Hatay olmak üzere tüm deprem bölgelerinde yaşamın normale dönmesi için Konya olarak tüm imkanları seferber ettiklerini anımsattı.

HATAY’A 14 TIR RAMAZAN KOLİSİ, KAHRAMANMARAŞ’A 12 TIR UN

Ramazan ayında da Hataylı depremzedeleri yalnız bırakmadıklarını ve her türlü insani ihtiyacı karşılamaya gayret ettiklerini dile getiren Başkan Altay, “İlk olarak Ramazan ayının başında Meram, Karatay ve Selçuklu belediyelerimizle birlikte 14 TIR gıda kolisini afetzedelerimize ulaştırdık. Ayrıca depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta da ekmek temininde sıkıntı yaşanmaması adına 12 TIR’dan oluşan 300 ton unu yine buradaki depremzede vatandaşlarımıza ulaştırdık” diye konuştu.

RAMAZAN BOYUNCA 132 BİN HATAYLI KONYA BÜYÜKŞEHİR’İN İFTAR VE SAHUR ÇADIRINDA BULUŞTU

Hatay’ın Payas ilçesinde kurulan Konya Büyükşehir Belediyesi iftar ve sahur çadırının her gün dolup taştığını açıklayan Başkan Altay, “Kurduğumuz çadırda Ramazan ayı süresince 132 bin Hatay’lı kardeşimizi iftarda ve sahurda misafir etmenin mutluluğunu yaşadık. Yine, mobil yemek ve mobil ekmek araçlarımız da hizmete devam etti. Ayrıca Hatay’ın merkezinde ve ilçelerinde iftardan sonra ‘Biriz, Beraberiz, Birlikteyiz’ sloganıyla çocuklara özel düzenlediğimiz Ramazan etkinlikleriyle de çocukların yüzlerinde tebessüm olduk, Konya olarak bir kez daha gönüllere girdik” ifadelerini kullandı.

KOSKİ EKİPLERİ TEMİZ SU TEMİNİ İÇİN KOŞTURDU

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Hatay’da ilk günden beri su temini e alt yapı konusunda önemli çalışmalar yaptığını hatırlatan Başkan Altay, ekiplerin suyun ulaşmadığı alanlara tankerlerle tatlı su dağıtımı hizmetinin Ramazan ayında da devam ettiğini söyledi. Başkan Altay, “Ekiplerimiz Ramazan ayında da dur durak bilmeden tankerlerle su dağıtmaya devam etti. Başta afetzedeler olmak üzere; bölgede çalışan ekiplere, çadır kentlere, mobil aş evlerine ve ihtiyaç duyulan her bir noktaya temiz içme ve kullanma suyu hizmetini ulaştırmak için bir günde yüzden fazla sefer yapan ekiplerimiz 2 buçuk aylık süreçte toplam 5 bin 313 sefer yaparak adeta gönülleri fethetti” diye konuştu.

Hatay’da bin konteynerlik Konya Konteyner Kent’in birinci etabının açılışı da Ramazan Ayında yaptıklarını, ikinci konteyner kentin de tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Yaşadığımız büyük afet nedeniyle bu sene Ramazan-ı Şerif’i buruk geçirdik belki ama tüm çabamız afetten etkilenen vatandaşlarımızın yaşadığı bu büyük acıyı bir nebze olsun hafifletmek yönünde oldu. Allah’ın izniyle hep birlikte el ele vererek bu zor günlerin de üstesinden geleceğimize inancım tamdır. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, nice güzel bayramlarla buluşmayı temenni ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.