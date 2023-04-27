Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı’nın “İyilik Nöbeti” podcast serisinin özel konuğu oldu.KONYA (İGFA) - Afet ve Kriz Yönetimi özel bölümünde konuşan Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak deprem sonrası Hatay’da yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı’nın (SİA) “İyilik Nöbeti” podcast serisine konuk oldu.

6 Şubat’ta gerçekleşen ve 11 ilde büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremde tüm Türkiye gibi Konya halkının da seferber olduğunu ifade eden Başkan Altay, Hatay'da depremin hemen sonrasında yaşananları ve yapılan çalışmaları SİA Podcast'e anlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı’nın inovasyon alanında rol model bir yapı olduğunu belirten Başkan Altay, “Afet ve Kriz Yönetimi” özel bölümünde yaptığı konuşmada, deprem haberini alır almaz Hatay’a bir an önce ulaşmak için yola çıktıklarını belirtti. Başkan Altay, bölgeye gönderilen yardımların dağıtımından arama-kurtarma çalışmalarına, altyapıdan konteyner kente kadar Büyükşehir Belediyesi’nin ve Konyalıların göstermiş olduğu örnek organizasyon için çaba sarf eden herkese teşekkür etti.