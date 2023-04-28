Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli’ye kazandırılan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun açılışını gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli’ye kazandırılan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun açılışı yapıldı.

Açılış programında konuşan MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz, tesisin ilçeye kazandırılmasına emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, “Uğur Başkanımız hem Ereğli’mize, hem 31 ilçemize hem de Hatay’a yaptığı hizmetlerle sadece bizim değil tüm Türkiye’nin gönlünde taht kurdu. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Ereğli’mizde Büyükşehir Belediyemizin bir hizmetine daha şahitlik ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, personeline çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Ereğli’ye nice hizmetlerin kazandırılmasında da el birliğimizin, gönül birliğimizin devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“KONYA HER ZAMAN ESERLERİYLE KONUŞULUR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Konya’nın her zaman eserleriyle konuşulan bir şehir olduğunu belirterek, açılışını yapacakları yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun güncel bedelle 38 milyon liraya mal olduğunu dile getirdi.

Kısa süre önce Ereğli Kent Meydanı’nda cephe iyileştirme projesinin başlangıcını yaptıklarını anımsatan Başkan Altay, “İnşallah tamamlandığında Ereğli’mizin tarihi dokusuna uygun bir hale gelmiş olacak. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Ereğli’mize çok önemli hizmetlerde bulunduk. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar güncel bedelle 877 milyon liralık yatırım yaptığımızı da dikkatinize sunmak istiyorum” açıklamasını yaptı.

“KONYA, TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SPOR ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİ OLACAK”

Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu yüzme havuzumuzun girişinde bir şey yazıyor: Spor Konya. Biz, Konya’yı bir spor şehri yapmaya çalışıyoruz. Sadece tesislerle değil; yapmış olduğumuz organizasyonlarla da inşallah Konya, Türkiye’nin en önemli spor şehirlerinden birisi olacak. Geçtiğimiz yıl İslami Dayanışma Oyunları’yla Konya’da 55 ülkeden misafirlerimizi ağırladık. Şimdi, 2023 yılı Konya’nın Dünya Spor Başkenti olduğu bir yıl. Bu tesislerde yetişen çocuklarımız inşallah hem Konya’mızın hem ülkemizin gururu olacak. Şimdiden çocuklarımıza, şehrimize, hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Başkan Altay, Ereğlilileri 2 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya mitingine davet etti.