Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Şeyh'ül Kurra Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Kur'an Kursu’nu ziyaret ederek buradaki çocuklarla bir araya geldi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki incelemeleri sırasında Şeyh'ül Kurra Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Kur'an Kursu’nu ziyaret etti. Burada görevli kurs öğretmenleri ve çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Arı, yaz tatilinde Kuran’ı Kerim’i öğrenme ve anlamaya yönelik gösterdikleri özveri için çocukları tebrik etti.

Bu kursların, sadece dini bilgiyi öğrenme yeri değil, aynı zamanda karakterimizin ve ahlaki değerlerimizin şekillendiği özel alanlar olduğunu kaydeden Arı, “Burada aldığınız eğitim, sadece bugün değil, hayat boyu size yol gösterecek, kalbinizi ve zihninizi aydınlatacaktır. İslam’ın güzelliklerini, sabrı, sevgiyi, yardımlaşmayı ve hoşgörüyü öğrenerek, toplumumuza örnek bireyler olacaksınız. Sizleri tebrik ediyorum ve başarınızın devamını diliyorum. Kuran’ın ışığı, hayatınıza her zaman rehber olsun. Allah sizleri muvaffak etsin ve her adımınızda size güç versin.” dedi.