Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 6 Eylül Balıkesir’in Kurtuluşu dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Kurtuluşun 101. yılını gururla ve coşkuyla kutluyoruz" dedi.

Kuva-yi Milliye ruhunun yurdu sarmasına öncülük eden, vatan sevgisinin en güzel örneği olan Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü coşkuyla kutladıklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Türk milleti vatanımızın her karış toprağında olduğu gibi şartlar ne olursa olsun esarete hiçbir zaman boyun eğmemiş, bağımsızlığından asla ödün vermeyerek atalarımızdan aldığı güçle 6 Eylül 1922 tarihinde Balıkesir’den bütün dünyaya bunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

Başkan Avcı, şunları ifade etti:

“Balıkesir’de yakılan Millî Mücadele ateşi dalga dalga bütün Anadolu’ya yayılmış, Balıkesir’in yiğit evlatları, vatan savunmasında üzerlerine düşen görevi kanının son damlasına kadar mücadele ederek yerine getirmişlerdir. Şehrimizin düşman işgalinden kurtulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi saygıyla anıyorum. Siz değerli Balıkesir halkından aldığımız güç ve güvenle çalışmalarımız artarak devam edecektir. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan, adını şehrimizin kurtuluş gününden alan Altıeylül’ümüze ve Balıkesir’imize hizmet ediyor olmaktan onur ve şeref duyuyoruz. Bizlere düşen görev ise tarihiyle, muhteşem doğasıyla, çok önemli doğal ve kültürel değerlere sahip ilimizin kalkınması ve gelişmesi için var gücümüzle durmadan yorulmadan çalışmaktır. İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümünü vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, Balıkesirli hemşehrilerimin 6 Eylül Kurtuluş Günü’nü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”