Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner öncülüğünde hayata geçirilen yaşam merkezleri takdir topluyor. Aydıner’in talimatıyla yapılmakta olan çok fonksiyonlu yeni yaşam merkezi, gençlere, kadınlara ve çocuklara eşsiz sosyal alanlar sağlayacak. Başkan Atila Aydıner, “Kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz ve çocuklarımız için mükemmel bir tesis inşa ediyoruz. Buradaki tüm hizmetlerimiz ücretsiz olacak. Dev yaşam merkezinin inşaatı devam ediyor, inşallah iki ay içinde hizmete açacağız” dedi.

Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Esenler Caddesi’nde daha önce hizmete açılan Kadın Yaşam Merkezi, kadınların uğrak yeri haline geldi. Merkezin çok rağbet görmesi üzerine kadınlar, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’den yeni bir merkez istedi. Bunun üzerine kolları sıvayan Başkan Aydıner, dev bir yaşam merkezi inşa edilmesi için talimat verdi. Terazidere Mahallesi Kadın Yaşam ve Gençlik Spor Merkezi birkaç ay içinde hizmete açılacak.

Kadınların uğrak yeri Kadın Yaşam Merkezi

Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Esenler Caddesi’nde daha önce hizmete açılan Kadın Yaşam Merkezi, kadınların günlük sosyal yaşamlarına katkı sunuyor. Merkez, halen aktif olarak kullanılıyor. Kadınlara yönelik aktivitelerin sunulduğu, 500 metrekarelik alana sahip iki katlı merkezde spor ve seminer salonu, sanat odası, pilates, kafeterya, el sanatları, diksiyon, amigurumi, kütüphane, çocuk oyun ve etkinlik alanları bulunuyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği merkezde birden çok hizmet aynı anda verilebiliyor.

Başkan Aydıner, Kadın Yaşam Merkezi’nin başarısı üzerine kadınların yoğun talebiyle yeni bir merkez yapılması için kolları sıvadı. Aydıner, kadınların beğenisini ve takdirini toplayan önceki Kadın Yaşam Merkezinden daha büyük ve daha geniş, hem kadınların hem gençlerin hem de çocukların faydalanabileceği yeni bir yaşam merkezi inşa edilmesi için talimat verdi. Bunun üzerine Terazidere Mahallesi Kadın Yaşam ve Gençlik Spor Merkezi projelendirilerek, inşaatına başlandı.

Terazidere Mahallesi Kadın Yaşam ve Gençlik Spor Merkezinde daha önce hizmete açılan Kadın Yaşam Merkezindeki özelliklere ek olarak yemek atölyesi de olacak. Bu atölyede dünya mutfağı, Osmanlı mutfağı ve Anadolu’nun bazı illerinin yemek kültürü ile ilgili uygulamalı eğitimler verilecek. Merkezde ayrıca pasta ve tatlı atölyeleri, kadınların ve gençlerin yararlanabileceği spor alanları, 4 adet derslik, kursiyerlerin çocukları için uzman eğitmen gözetiminde çocuk oyun alanları da yer alacak. Merkezdeki konferans salonunda kadın ve aile yaşamına ilişkin seminer ve konferanslar, çocuk gelişimi eğitimleri verilecek. Yeni merkezin Şubat 2024’te hizmete açılması bekleniyor.

“MasterChef programlarındaki gibi uzman şefler yetiştireceğiz”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, kadınlara yönelik aktivitelerle rağbet gören Kadın Yaşam Merkezinin çok başarılı olduğunu belirterek, “Kadınlarımızın büyük ilgi gösterdiği merkeze ek olarak kadın ve gençlerin aynı anda farklı aktivitelerde bulunabileceği Terazidere Mahallesi Kadın Yaşam ve Gençlik Spor Merkezi projesini geliştirdik. Yeni yaşam merkezimizde spor salonları, dört büyük mutfak atölyesi gibi kadınların gelişimine yönelik farklı alanlar yer alacak” dedi.

“Mutfak atölyelerinde televizyonlardaki yemek programlarında olduğu gibi yemek yarışmaları da gerçekleştireceğiz” diyen Başkan Aydıner, şöyle devam etti:

“Mutfak atölyelerinde MasterChef programlarındaki gibi uzman şefler yetiştireceğiz. Dünya yemekleri, Osmanlı ve Anadolu’nun yöresel yemekleri gibi farklı yemek kültürlerinden yemekler hakkında uygulamalı eğitimler vereceğiz. Ayrıca pasta, börek ve tatlı atölyesi de yer alacak.”

“Çok amaçlı, mükemmel bir yaşam merkezi olacak”

Başkan Aydıner, özellikle kadınların talebiyle inşa edilecek yeni yaşam merkezinin yeni nesil teknolojik cihaz ve ekipmanlarla donatılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Yeni yaşam merkezinde kadınlar iğne oyası, sepetçilik, resim, amigurumi, yağlı boya gibi kurslara katılabilecek. Kurslarımıza katılan kadınların çocukları için özel oyun alanları olacak. Ayrıca, sadece kadınların spor yapabileceği alan fitness alanı, gençlere özel spor alanı, kafeterya, konferans salonu gibi fonksiyonlarla çok amaçlı, mükemmel bir yaşam merkezi olacak.”

“İnşallah iki ay içinde hizmete açacağız”

Başkan Aydıner, “Kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz ve çocuklarımız için çok amaçlı, çok fonksiyonlu bir tesis inşa ediyoruz. Gençler için fitness ve spor salonlarımız olacak. Gençlerimiz bu salonlarda ücretsiz yararlanabilecek. Buradaki diğer tüm hizmetlerimiz de ücretsiz olacak. Bu dev projeyi kıymetli hemşerilerimize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Dev yaşam merkezinin inşaatı devam ediyor, inşallah iki ay içinde hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.