Ankara’da bir dizi temasta bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçede hayata geçirilecek projeler konusunda istişarede bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde devam eden ve hayata geçecek projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere gittiği başkentte önemli temaslarda bulundu. Günübirlik ziyaretinde Başkan Aygün, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Aygün, “Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ı ziyaret ederek cam şişe üretimini gerçekleştirdiğimiz Çenesuyu’nu takdim ettik. Projelerimizle alakalı istişarede bulunduğumuz bakanımıza nezaketi ve ev sahipliği için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Aygün, bu görüşmenin ardından Adalet Bakanlığı nezdinde çok önemli iki görüşme daha gerçekleştirdi. Adalet Bakanlığı’na giden Başkan Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Adalet Bakan Yardımcılığı görevine başlayan Ramazan Can’a hayırlı olsun temennilerini iletti. Başkan Aygün’ün Adalet Bakanlığı’ndaki ikinci ziyareti ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a oldu.

Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretlerin bir sonraki adımı ise İçişleri Bakanlığı oldu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Ankara’da günübirlik olarak gerçekleştirdiği temaslarını İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam’a olan nezaket ziyaretinin ardından tamamladı.