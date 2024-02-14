Bozüyük Satranç ve Zekâ Oyunları Spor Kulübü satranç sporcuları, il turnuvasında elde ettikleri başarılarını Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile paylaştılar.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Satranç ve Zekâ Oyunları Spor Kulübü Başkanı Ayşe Akçay ve satranç branşında düzenlenen il turnuvalarında dereceye giren kulüp öğrencileri ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden Bozüyük Satranç ve Zekâ Oyunları Spor Kulübü Başkanı Ayşe Akçay ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Bilecik İl Turnuvalarında derece elde eden Bozüyük Satranç ve Zekâ Oyunları Spor Kulübü Satranç Sporcuları Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Kulüp Başkanı Akçay, Başkan Bakkalcıoğlu’na kulüp faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kulüp Başkanı Ayşe Akçay ayrıca Başkan Bakkalcıoğlu’na ve Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu’na kulübe verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu “İlçemizi en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının bir ömür boyu devam etmesini diliyorum.” diyerek öğrencileri turnuvada elde ettikleri dereceler nedeniyle tek tek tebrik etti ve akıllı saat hediye ederek ödüllendirdi.