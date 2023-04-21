Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Muhtarlarla Bozüyük Muhtarlar Derneği’nde buluşan Başkan Bakkalcıoğlu’na CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 14 Mayıs seçimlerinin tarihi bir seçim olduğunu, halkın bu seçimde önemli bir karar vereceğini belirtti. Milletvekili adaylarının kendilerini ve projelerini tanıttığı buluşmada adaylar muhtarların sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Terle’ye gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 84 maddelik seçim bildirgesini verdi.