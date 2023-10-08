Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ’Eğitimde Nitelik ve Vizyon Çalıştayı’na katıldı.

Bozüyük’te bir otelde düzenlenen çalıştaya Bilecik Valisi Şefik Aygöl başta olmak üzere il protokolünden ve paydaş kurum ve kuruluşlardan çok sayıda kişi katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, göreve başladıktan kısa bir süre sonra çalıştayın hazırlıklarına başladıklarını ve çalıştaya toplumun her kesiminden katılımcının davet edildiğini belirterek, ortaya çıkacak yol haritasının her zaman gündemde kalacağını ve oldu bittiye gelmeyeceğine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Bozüyük Fen Lisesi öğrencisi Aslı Berber ile velilerden Gamze Gözan birer konuşma yaptı. Daha sonra Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır tarafından bir sunum yapılarak, çalıştayın oturumlarına geçildi.