Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Engelliler Dayanışma Derneği üyeleri ile yemek programında bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi tarafından Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Manişar Parkı’nda yemek programı düzenlendi. Programa Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, siyasi parti temsilcileri, Engelliler Derneği Başkanı Nursel Topal ve dernek üyeleri katıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen programda misafirleriyle tek tek ilgilenen ve sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu engelli bireylerin her zaman yanlarında ve destekçileri olduklarını belirterek “Sevginin, dayanışmanın ve empatinin olduğu yerde tüm engeller kalkar. Sevgi ile hep birlikte engelsiz yarınlara” dedi.

Dernek Başkanı Nursel Topal’da başta Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu olmak üzere bu güzel etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.