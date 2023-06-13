Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kasımpaşa Mahallesi’nde devam eden çalışmalara katılarak incelemelerde bulundu.

Bozüyük Belediyesi asfaltlama ekipleri, hafta sonu kısa süre içerisinde asfaltlanarak vatandaşların kullanımına sunulan Gazozcu Akif Caddesi’nin ardından çalışmalarını Kasımpaşa Mahallesi Demirdöküm Caddesi’nde sürdürüyor. Çalışmalara katılarak incelemelerde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından kanal boyunda devam eden peyzaj düzenleme çalışmaları için ölçüm yapan Park Bahçeler Birimi’nin çalışmalarına katılan Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki Başkan Yardımcısı İsmail Sağıroğlu ile birlikte görevlilere “kolay gelsin” diyerek burada ki çalışmaları da yakından takip etti. Gençlerle yakından ilgilenen Başkan Bakkalcıoğlu, gençlerle görüşerek bir süre sohbet etti.