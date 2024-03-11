Bozüyük Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, merakla beklenen yeni dönemde yapmak istediği projelerini kamuoyu ile paylaştı.

Söz verdiğimiz gibi BOZTRAM’ı yaptık’ diyen Başkan Bakkalcıoğlu, yeni dönemde tramvayın hastaneye ulaşım hattını yapacaklarını belirterek, “’Söz verdik, ‘Can Suyu Kartını’ yaptık, sürdürmeyi yine biz yaparız. Söz verdik, ayda ’10 ton suyu ücretsiz’ yaptık. Sürdürmeyi yine biz yaparız. Bozüyük’e Akciğer olacak ‘BOZPARK’ı 322.000 metrekarelik alanda ‘Yaşam Parkı’nı engellediler, yaptırmadılar. Ama çaresi var, bu dönem yapacağız. TCDD ‘üst geçidi’ yapacağız dedi ama yapmadı. Belediye olarak biz yapacağız. Söz veriyoruz ‘Yeni Küçük Sanayi ve Ticaret Merkezi’ kent dışında en az 250 işyeri olacak şekilde çözüm bizde, biz yapacağız. İlk belediye kreşini yaptık, yenilerini yine biz yaparız. ‘Sinema Salonları ve Gençlik Merkezi’ projesi yeri hazır ve ilk yapacaklarımızdan. Sanat, spor, müzik ve her türlü kültürel etkinliklerimize 3 büyük sosyal kültürel tesisi yaptık ama artık mevcut tesislerimiz yetmiyor. Bozüyük’e büyük bir Kongre Merkezi yapacağız. Söz verdik, ‘otopark sorununu çözeceğiz’ dedik, Çarşı Meydan altında 250 araçlık otopark ile birçok boş alanda en az 1000 araçlık park yeri yaptık. Projesi bitmiş ‘Atık Su Arıtma Tesisi’ yapım işini DSİ yapmazsa biz yapacağız. Güneş Enerjisi projemiz hazır” dedi.