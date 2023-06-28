Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Kurban Bayramı öncesinde ilçe mezarlığına gelerek kabir ziyareti yapan hemşehrilerinin bayramını kutladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte ilçe mezarlığında yakınlarının kabrini ziyarete gelen ve dualar eden hemşerileri ile görüşerek sohbet etti. Vatandaşlara dualarının kabul olması temennisinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşların Kurban Bayramlarını kutlayarak aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Ayrıca Mezarlık içerisinde gün boyu görev yapan personel ile de görüşen Başkan Bakkalcıoğlu onların da bayramlarını kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.