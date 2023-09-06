Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “Gençlik Doğa Kampı”na katılacak öğrencileri aileleri ile birlikte kamp alanına uğurladı.

Bozüyük Belediyesi ve AKUT işbirliği ile düzenlenen “Gençlik Doğa Kampı” Bozüyük’ün en çok tercih edilen mesire alanlarından Türbin Mesire yerinde başlıyor. 4 Eylül Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeni ile düzenlenen kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 6-7 ve 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 3 gün 2 gece sürecek olan kamp etkinliği için gerekli tüm hazırlıklar Bozüyük Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Kampa katılacak öğrenciler sabah saatlerinde Çarşı Meydan’a aileleri ile birlikte geldi. Burada öğrenciler ve aileleri ile görüşen Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, eşi Merih Bakkalcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte öğrencilerle tek tek ilgilenerek kampta kullanacakları malzemeleri verdiler. Başkan Bakkalcıoğlu ardından öğrencileri kamp alanına aileleri ile birlikte uğurladı. Kamp alanına ulaşan öğrenciler, kamp malzemelerini teslim aldıktan sonra çadır kurulumu ve temel kampçılık eğitimi alarak çadırlarını kendileri kurdular. Çadırlara yerleştikten sonra kamp etkinliklerine başlayan öğrenciler 3 gün boyunca; Afet Bilinçlendirme Semineri, Paracord Atölyesi, Grid Parkuru ve Oyunlar, Zipline, Voleybol, Futbol, Sopa Oyunu ve Güven Parkuru, Bozüyük Orman Bölge Müdürlüğü’nün etkinliği, Doğa Yürüyüşü ve çeşitli eğlenceli etkinliklere katılacaklar. 14-15 yaş grubu yaklaşık 50 öğrencinin katıldığı kamp etkinliğinde öğrencilere profesyonel AKUT personeli nezaret edecek.