Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” ile ilgili bir mesaj yayımladı.

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, ülkemizde birlik ve beraberliği güçlendirmesini; ekonominin bel kemiği olan emekçilerin, haklarını sonuna kadar kazanabilmelerini temenni ediyorum.” diyen Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı; “1 Mayıs, ‘Emek en yüce değerdir’ diyenlerin bayramıdır. 1 Mayıs, mücadelenin simgeleşmiş tarihsel adıdır. Bu tarih emekçilerin alın teri ve kanları ile yazılmıştır. Alın teri, her ülkenin kalkınma gücüdür. Emekçi yoksa hayat durur. Geleceğe umut sağlayan daima emeğin gücüdür. Bu yüzden, emekçiyi geride bırakan bir anlayış kabul edilemez. Günümüzün zorlu ekonomik şartlarında, emekçilere verilmesi gereken desteğin önemi açıkça ortadadır. Hayatını emekleriyle kazananlar, geçimini alın teriyle elde ettikleri helal kazançlarla sağlayanların her zaman yanında ve destekçisiyiz. Emekleri ve alın terleriyle ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan, ilçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi için her noktasında emek harcayan tüm işçilerimizin, çalışanlarımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler dilerim.