Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Ziraat Odası yeni binasının anahtarlarını oda başkanı Süleymen Çaydere’ye teslim ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Süleymen Çaydere ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, daha sonra belediye tarafından yapımı tamamlanan yeni oda binasına geçtiler. Burada incelemelerde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler yeni oda binasının anahtarlarını ‘hayırlı olması’ temennileriyle birlikte oda başkanı Süleyman Çaydere’ye teslim ettiler.

Yeni oda binasının tahsis protokolünün de imzalandığı ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu “Belediyemiz tarafından yapımını tamamladığımız Bozüyük Ziraat Odası binasının tahsis protokolünü imzaladık, anahtarlarını teslim ettik. Yeni oda binamız Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere’ye, oda yönetimine ve çiftçilerimize hayırlı olsun. Her türlü zorluğa göğüs gererek toprağa bereket katan çiftçilerimizin her zaman yanındayız” dedi.