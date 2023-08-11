Arnavutköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (ARGEM) Yaz Kuran Kursu kapanış programı coşku ile tamamlandı.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Yaz Kuran Kursu’nda 370 öğrenci eğitimlerini başarı ile tamamlayarak Kuran’a geçti. Eğitimlerin sona ermesi ile İmrahor Mesire Alanı’nda kapanış programı gerçekleştirildi. Yaz aylarının manevi ve eğitici bir atmosferde değerlendirilmesini sağlayan programda, sahne gösterileri, geleneksel Hacivat-Karagöz oyunu ve çeşitli etkinlikler yer aldı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’nın katılımı ile gerçekleştirilen programa Yaz Kuran Kursu öğrencileri ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Programın başlamasıyla birlikte, coşkulu sahne gösterileri ve renkli etkinlikler katılımcıların keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Etkinlik kapsamında, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, katılımcılara hitap ederek yaz döneminin manevi değerlerle birleştiği bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Baltacı, gençlerin ve çocukların hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle vakit geçirerek gelişimlerine katkı sağladığını ifade etti. Haşim Baltacı tarafından öğrencilere sahnede temsili olarak Katılım Belgesi verildi.

Programda çocuklara seslenen Haşim Baltacı, “Bu yıl Gençlik Eğitim Merkezlerimizi yaz aylarında manevi eğitim vermek üzere tahsis ediyoruz. Sizleri tebrik ediyoruz. Böyle güzel bir sonuca erişmişsiniz. Bu işle ilgilenen büyükleriniz oldu. Gerek bizim Kültür İşleri Müdürlüğümüz ve bünyesindeki hocalarımız size özel ilgi gösterdi. İnşallah bu yavrularımızın çok çok daha güzel günlerinde bir araya gelmeyi Allah bize nasip etsin” dedi.