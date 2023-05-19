28 Mayıs’ta Demokrasi şölenini taçlandıracaklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Balıkesir’in “28 Mayıs Büyük Türkiye Zaferine Hazır” olduğunu söyledi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı geniş katılımlı “İl Danışma İstişare ve Değerlendirme” toplantısını “28 Mayıs’ta Büyük Türkiye Zaferine hazırız” diyerek Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Toplantıya; AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri ve Milletvekili Adayları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları, İl 3 Kademe Yönetim Kurulu Üyeleri, 20 İlçe Başkanı ve 3 Kademe Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Başaran: “Rehavete kapılmadan çalışacak, sandıklara sahip çıkacağız”

AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur için rehavet uyarısı yaptı. Başaran, "Nasıl ki, 14 Mayıs’ta büyük bir zafere imza atıp mecliste Cumhur İttifakını güçlü bir şekilde meclise gönderdiysek, nasıl ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yüzde 49,5 oyla en yakın rakibine 5-6’lık yüzdeyle birinci seçtiysek şimdi de bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete meydan vermeden çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini Cumhurbaşkanımızdan yana kullanan 27 milyon 133 bini aşkın vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bize oy veren kardeşlerimize sıkı sıkıya sarılacak, onlara sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanlığında aldığımız yüzde 49.5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimiz olacak.

“Depremzedelerimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur”

Ayrıca; 14 Mayıs’ta diğer adaylara oy vermiş insanlarımızdan gönüllerini kazanabileceğimiz herkesin evine, iş yerine gidecek ve desteğini alacağız. 2’nci turda da hep olduğu gibi sözümüzü yine doğrudan milletimize söyleyeceğiz, milletimizden destek isteyeceğiz. Doğru adamla yola devam edip Balıkesir’imiz de alınan oydan daha fazlasını alacak şekilde çalışıp, 28 Mayıs’ta Büyük Türkiye Zaferini gerçekleştirip, Cumhurbaşkanımızı tarihin en büyük oy oranıyla tekrar seçeceğiz. Ayrıca 7’li masa ortaklarının türlü hakaretlerine maruz kalan depremzede vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını göstermek boynumuzun borcudur. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın verdiği sözü yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. CHP’li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestiği depremzedeler varsa tespit edip hemen bulundukları yerde valilik veya kaymakamlıklara başvurularını sağlayıp, depremzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

’28 Mayıs’ta demokrasiyi zaferle taçlandıracağız’

Zaman kısa olmasına rağmen 14 Mayıs seçimlerinde yoğun ve etkili bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Milletvekili adaylarımızı, Belediye Başkanlarımızı, İl Teşkilatımızı, İlçe başkanlarımızı ve yönetimlerini, sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi, bizimle birlikte bu süreci büyük gayret ve samimiyetle yönetenleri buradan tebrik ediyorum. Hepinizden, tüm teşkilatımızdan Allah razı olsun.

“Cumhur ittifakı olarak çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz”

İnşallah aynı gayreti daha fazlasıyla 28 Mayıs’ta göstererek bu demokrasi şölenini büyük bir zaferle taçlandıracağız. 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimi için, Seçim koordinasyon merkezlerimizle, Cumhur İttifakı ortaklarımız Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi İl ve İlçe Yönetimlerimizin de katkılarıyla çalışmalarımıza hiç ara vermeden, rehavete kapılmadan birlik ve beraberlik içerisinde yürüteceğiz” dedi.

“Karşımızdaki 7’li masa, milli iradenin üzerine gölge düşürmek için çabalıyor”

Rehavete kapılmadan, kalan 10 günlük süreyi tam saha, birebir çalışma yaparak sürdüreceklerinin altını çizen Başkan Başaran, “Gerek teşkilatlarımızın programlarıyla, gerek milletvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın kendi müstakil programlarıyla sıkı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete, boşluğa meydan vermeden aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geride bitirdikleri halde suyu bulandırmak, milli iradenin üzerine gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Emin olun, 28 Mayıs’a kadar da bu tavırlarını devam ettireceklerdir. Şayet biz sağlam durmaz faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek Terör örgütleriyle yata kalka, onların da yöntemlerini siyasette de uygulayarak, yalandan tiyatrolarla milletimizi kandırmaya devam edecekler. Bunların niyeti 14 Mayıs’ta açık bir şekilde ortaya çıktı.

“Güven ve istikrara yönelik girişimlere dur diyeceğiz”

28 Mayıs’ta bunların Ülkemizdeki huzur, güven ve istikrarı bir türlü bozamaya yönelik girişimlerine dur diyeceğiz. Sandıklara tekrar sahip çıkacağız. Biz 28 Mayıs’a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak ülkemiz, milletimiz ve Cumhur İttifakı üzerine oynanan oyunu bozacağız. Bunu yapacak olan da sizlersiniz. Her biriniz kendi ilçenizde büyük zaferi ilan edeceğimiz 28 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacak, Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Yüzyılı’nın inşasına omuz vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Rabbim bizlere Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapma imkanı verdiği için hamdediyorum. 28 Mayıs’ta zafer Cumhurbaşkanımızın, zafer milletimizin olacak. Doğru adamla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

“28 Mayıs’ta büyük Türkiye zaferine hazırız!”

AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde sandıklara sahip çıkmanın önemine değinerek, 14 Mayıs’ta gösterilen gayretin devam ettirilmesini istedi. Başaran ayrıca, 28 Mayıs seçimlerinde sandık bazlı yapılacak çalışmalar hakkında da tüm teşkilat üyelerine bilgilendirmelerde bulunarak, yapılması gerekenler hususunda talimatlarda bulundu. Kalan 10 günlük sürenin tam saha ve birebir çalışmayla devam ettirileceklerini belirten Başkan Başaran, tüm teşkilat mensuplarının sandıklara sahip çıkma noktasında teyakkuzda olacağını ve 28 Mayıs’ta büyük Türkiye zaferine hazır olduklarının altını çizdi. AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran’ın konuşmasının ardından; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekililleri İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan ile Milletvekili adayları Mehmet Aydemir ve Ahmet Gür birer konuşma yaptılar. Toplantı birlik, beraberlik ve 28 Mayıs’ta Büyük Türkiye Zaferini Türk Milleti ile kazanma mesajıyla sona erdi.