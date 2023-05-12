Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri için saha çalışmalarını sürdüren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık vatandaşlara, "Gelin Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edelim" çağrısında bulundu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için çalışmalarına devam ediyor. Darıca’da esnaf ve vatandaşları gezen Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla bir araya gelerek 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlatıyor.

"Türkiye Yüzyılını birlikte kuralım"

Vatandaşlara "Türkiye Yüzyılını birlikte kuralım" çağrısında bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK kadrolar hep eser ve hizmet siyaseti ile hareket ederek ülkemize sayısız projeler kazandırdı. Düne göre artık daha güçlü, daha zengin ve geleceğe daha emin adımlarla yürüyen bir Türkiye var. Kadını erkeği, genci yaşlısı, esnafı sanayicisi ile doğusu batısı ve kuzeyi güneyi ile ülkemizin aydınlık yarınları için gelin Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edelim. Birbirimize daha sıkı sarılalım ve el birliği ile daha mutlu yarınlara yürüyelim" ifadelerini kullandı.