Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 28 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sosyal medyadan vatandaşlara çağrıda bulundu. İlk turda verilen destek için teşekkür eden Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında "Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 28 Mayıs’ta gerçekleşecek ikinci tur seçimleri için sosyal medya hesabından destek istedi. Muzaffer Bıyık, "Tarihin en önemli seçimlerinden birini geride bıraktık. Kampanya dönemini, Kocaeli’mize ve Darıca’mıza yakışır bir atmosferde, suhulet içerisinde tamamladık. 14 Mayıs’ta iradenize sahip çıktığınız, tercihinizi sandıklara özgürce yansıttığınız, demokrasimize omuz verdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Allah’a hamd olsun ki 14 Mayıs seçimlerinde milletimizin teveccühü, yine, kendisini milletine ve ülkesine adamış, her daim milleti ile birlikte yol almış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan yana olmuştur. Cumhur İttifakımız, meclis çoğunluğunu ezici olarak elde etmiştir. Seçimlerde Darıca olarak özgür iradenizi güven ve istikrardan, huzur ve güvenden yana kullandınız. Darıca’da Yüzde 53’ün üzerinde oyla Cumhurbaşkanımıza omuz verdiniz. Bunun için oy veren vermeyen, demokratik bir şekilde sandığa gidip tercihini kullanan tüm hemşerilerime gönülden şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek"

"Milletimizin verdiği her karar çok kıymetlidir" diyen Başkan Bıyık, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Milletimiz tarafından 14 Mayıs’ta liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gösterilen teveccühün, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu olan 28 Mayıs’ta da katlanarak artacağına ve tarihi bir fark yaşanacağına inancımız tamdır. Şimdi, tıpkı ilk turda olduğu gibi omuz omuza verecek, ayrım yapmadan her bir vatandaşımızın gönlüne dokunacağız. Durmayacağız, yorulmayacağız. Ülkemiz için, şehrimiz için, Darıca’mız ve milletimiz için gücümüzün sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu iki hafta boyunca sizlerin de ilk turdaki kararlılığı ve mücadeleyi eksiksiz yerine getireceğinize, her daim yanımızda olacağınıza yürekten inanıyor, her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 28 Mayıs zaferi ilçemiz için, şehrimiz için, ülkemiz ve 86 milyon insanımız için şimdiden hayırlı olsun. Değerli kardeşlerim Unutmayın. Öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek"