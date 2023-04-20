Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili Hemşerilerim, Manevi duygularımızı pekiştiren birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde geçirdiğimiz bir Ramazan Ayı’nı daha geride bırakarak bayrama eriştik. Ramazan Bayramı’mızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, tüm vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu ve barış içinde daha aydınlık, daha özgür, daha demokratik bir Türkiye’de yaşamasına vesile olmasını diliyorum.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ilimizi etkileyen iki depremin ardından yaşadığımız can kayıpları ve büyük hasarın acısı henüz gönüllerimizde taze iken idrak ettiğimiz Ramazan Ayı, bu yıl hepimizde farklı duygular uyandırdı. Aynı sofraları paylaşabilmenin, aynı lokmayı bölüşebilmenin önemini ve güzelliğini çok daha iyi anladık. Sofralarımızdaki asıl zenginliğin sevdiklerimizin yanımızda olması olduğunu gördük.

Yan yana olamasak da kurduğumuz iftar ve sahur sofraları ile depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ilk gününden bu yana depremzede vatandaşlarımızın yanından hiç ayrılmadık, ayrılmayacağız. Şehrimiz de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Dayanışma ruhu içerisinde hareket ederek, ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin de yanında yer almaya, elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar onlara destek olmaya çalıştık. Ramazan Bayramı’nda da depremzedelerimizi unutmayacağız. Yaşadıkları acılar nedeniyle buruk bir bayram geçirecek olan depremzede kardeşlerimizin yanında olacak bayramı onlarla birlikte geçireceğim.

Bu yıl da yan yana, el ele, gönül gönüle vererek Ramazan Ayı’nın maneviyatını birlikte paylaştık. Ramazan Ayı boyunca Mobil Aşevi’mizle farklı mahallelerimizde yaptığımız iftar ikramlarımızla Antalyalı hemşerilerimizle buluştuk. Geleneksel Ramazan Etkinliklerimizi de bu yıl deprem nedeniyle kaybettiğimiz canlarımızı unutmadan Ramazan’ın ruhuna yakışan etkinliklerle gerçekleştirdik. Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik ve beraberlik içerisinde geçirdiğimiz Ramazan Ayı’nın ardından şimdi de Ramazan Bayramı’mızı kutlayacağız.

Hemşerilerimizin özlediğimiz bayram coşkusunu yaşayabilmesi, sevdikleriyle buluşabilmesi için Arefe günü de dahil olmak üzere bayram boyunca resmi plakalı otobüslerimiz, Antray ve nostalji tramvayımız ücretsiz olacak. Antalyalı hemşerilerimizin aileleri ve sevdikleriyle bayramı huzur ve neşe içerisinde geçirebilmesi için Antalya Büyükşehir belediyesi olarak ilgili tüm birimlerimizle görev başında olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerime sevgi, saygı, huzur, barış, kardeşlik ve mutluluk içerisinde bir bayram geçirmelerini diliyorum. Bizlere özgürlük içerisinde bu bayramları kutlama fırsatını veren, başta büyük Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum.

Birlik ve beraberlikten, barış ve mutluluktan yana tüm değerlerimizi koruduğumuz nice bayramlar dileğiyle Ramazan Bayramınızı kutlarım. Bayramın size, ailenize ve ülkemize sağlık, mutluluk, huzur, barış dolu güzel günler getirmesini diler, depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmamıza da vesile olmasını temenni ederim."