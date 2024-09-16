Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ni (BGC) ziyaret ederek basın mensuplarının kente dair sorularını yanıtladı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen ‘BGC Başkanlarla Yüz Yüze’ televizyon programının ilk konuğu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oldu. BGC Başkanı Nuri Kolaylı’nın moderatörlüğünü üstlendiği programda, BGC yönetim kurulu üyesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Mustafa Bozbey, kentin sorunlarını çözmek için kalıcı sistemler oluşturmak istediklerini söyledi. Bursa’nın en önemli problemlerinin çevre, kentsel dönüşüm ve ulaşım olduğunu belirten Başkan Bozbey, tarım kenti olan Bursa’da çiftçiye verilen desteklerin devam edeceğini, üreticiye nefes aldıracak yeni projelerin de olduğunu ifade etti.

Pazar günü oynanan ve 40 binin üzerinde taraftarın stadyumdan izlediği Bursaspor maçını da değerlendiren Başkan Bozbey, “Sezona 3 galibiyet ile güzel bir başlangıç yaptık. Serinin devam etmesini arzu ediyoruz. Dünkü maçta taraftar rekoru kırıldı. 3. Lig’de 40 binin üzerinde taraftarın olduğu bir başka maç görülmemiştir. Süper Lig’de bile zor bulunacak bir coşkuyu yaşadık. Taraftarlarımız özlenen ortamı oluşturup büyük bir coşku yaşattı. Bursa taraftarı, Bursaspor’un bir Süper Lig takımı olduğunu kanıtladı. Bursa’yı yükselttiğimizde Bursaspor, Bursaspor’u yükselttiğimizde Bursa yükselecektir. Takımımıza güveniyoruz ve her zaman onların yanlarında olacağız” dedi.