Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve bağlı şirketlerin çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaştı. Özlenen kaliteli, adaletli ve eşit yönetim anlayışını hep birlikte Bursa’ya getireceklerini anlatan Başkan Bozbey, “Öncelikle personelimizin gülümsemesini arzu ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızı memnun edeceğimize de inanıyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kurban Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla bayramlaşma töreninde buluştu. Belediye binası yerleşkesindeki törende bayramların sevincin, kaynaşmanın ve birlikte olmanın en belirgin şekilde hissedildiği zamanlar olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Her geçen gün daha da büyüyen ve sorunları artan kentimizin sorunlarının çözümünde her birinizin alın teri ve emeği olacak. Kentlerin çağdaş, modern ve yaşanabilir bir seviyeye gelmesinde belediyeler önemli bir güçtür. Bize layık görülen bu görevde özlenen, kaliteli, adaletli ve eşit yönetim anlayışımızı hep birlikte Bursa’ya getirmiş olacağız. Sizlerin mutluluğu ve motivasyonu, tüm hizmetlerde kentimize an be an yansıyacaktır. Bu dönemde her alanda ortaya koyacağımız hizmetlerimizle Bursa’yı daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız. Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle esenlik içinde, bereket ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.

Başkan Mustafa Bozbey, konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve belediye personeliyle tek tek bayramlaşarak kestane şekeri ikram etti.

Daha sonra BUSKİ Ana Binası’na geçerek BUSKİ personeliyle bayramlaşan Başkan Mustafa Bozbey, bu zamana kadar hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ederek, bundan sonra da dayanışma halinde en iyi hizmetleri Bursalılara vereceklerini belirtti. BUSKİ’nin en iyisini, en güzelini ve en niteliklisini yapabilecek tecrübeye sahip olduğunu anlatan Başkan Bozbey, “Yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızı memnun edeceğimize inanıyorum. Bu inancı tüm personelimizde görmek istiyorum. Öncelikle personelimizin gülümsemesini arzu ediyoruz. Bizler de yönetim kadrosu olarak sizlerin güvence içerisinde yaşamanızı temin edeceğiz. Bizim tek amacımız var. Bursalıları gülümsetmek. Sahip olduğumuz 11 bin kilometrekarelik alanda BUSKİ olarak birçok hizmeti hayata geçirdik. Bundan sonra hizmetler devam edecektir. Kaliteli hizmet vermek insanları mutlu edecektir. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Yapacağınız fedakarlıklara ve güzel hizmetlere ailelerinizin de katkısı var. Onlara da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendirerek hep birlikte yöneteceğiz. Ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Bozbey, BUSKİ yöneticileri ve personeliyle tek tek bayramlaştı.