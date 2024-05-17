Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl'de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

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Göreve gelişinin ardından toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz günlerde 17 ilçede göreve seçilen muhtarlarla ‘Talep Yönetim Uygulaması’ eğitiminde buluşmuştu. Burada konuşan Başkan Bozbey, “Muhtarlarımız sadece uçbeyi olarak kalmamalı. Katılımcı ve idari anlayışla kentin yönetimine de katkı sunmalı” dedi.

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İlçe düzeyinde ilk muhtarlar toplantısını İnegöl'de yapan Başkan Bozbey, Anka Düğün Salonunda 116 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Kahvaltı sonrası Başkan Bozbey Muhtarlarla basına kapalı toplantı yaptı.
Başkan Bozbey, toplantı da muhtarların talep, öneri ve şikayetlerini dinlediği öğrenildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ