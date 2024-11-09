Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (BESOB) bağlı oda başkanlarıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Yıllardır çözülemeyen Çataltepe Sanayi Sitesi konusunu çözmekte kararlı olduklarını, esnafın bu konuda haklı olduğunu belirten Başkan Bozbey, ücretsiz otopark konusunda da vatandaş ve esnaftan gelen şikayetler üzerine düzenlemeye gideceklerini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESOB’a bağlı odaların başkan ve yöneticileriyle Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Esnaf Buluşması’ programında bir araya geldi. Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve iştiraklerin yöneticileri de katıldı.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, sorunlarını dile getirdikleri ‘Esnaf Buluşması’nın düzenlenmesini sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ve ekibine teşekkür etti. Esnafın genelde de yerelde de sorunları bulunduğunu anlatan Bilgit, “Yıllardır bir türlü çıkmayan ‘Perakende Yasası’ var. Kira stopajının kaldırılması, işyeri kiralarının yüksekliği, 9000 gün SGK prim ödemesinin 7200’e düşürülmesi, girdi maliyetleri gibi esnafın birçok önemli konusu var. Bursa’da bir türlü bitmek bilmeyen Çataltepe Sanayi Sitemiz de var. Bursa’nın önemli paydaşlarının bu konuya kayıtsız kalmamasını istiyoruz. Ayrıca ruhsatlandırmada kolaylık sağlanmasını istiyoruz. Kayıt dışı ile birlikte mücadele etmeliyiz. Eğitimde yerel yönetimlerle iş birliği yapmak istiyoruz. Her sektörde eleman ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Yetiştireceğimiz elemanlarla esnaf arkadaşlarımıza destek olabiliriz. Toplantının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Esnafımızın derdi, bizim derdimizdir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, esnafın taleplerini ve şikayetlerini son derece önemsediklerini söyledi. Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, esnaf olmanın ne kadar zor, zahmetli ve değerli olduğunu yakından bildiğini belirtti. Esnafın sorunlarını çok net konuşmak amacıyla toplantının düzenlendiğini ifade eden Başkan Bozbey, “Bursa’da esnafımızın yüzünün gülmesini istiyoruz. Esnaf mutlu ise ekonomi de iyiye gidiyordur. Esnafın sorunları, bizim sorunlarımızdır. Esnafımızın derdi, bizim derdimizdir. Sorunları el ele vererek birlikte çözmek istiyoruz. Bu yolculuğu birlikte sürdürmek istiyoruz. Tüm teşkilatın ve odaların farklı konularda dile getireceği talepleri dinlemek için bu toplantıyı düzenledik” dedi.

“Orası bizim esnafımızındır”

Ekonomik olarak zor geçen bir dönemde esnafın şikayetlerini daha fazla önemsediklerini ve hassas davrandıklarını dile getiren Başkan Bozbey, “Bizler, şehrimizdeki esnafı korumakla kendimizi mükellef hissediyoruz. Yöresel lezzet şenliklerinde kendi esnafımızın ürün satmasında hiçbir sorun yok. Ama dışarıdan gelip al sat yapmak doğru değil. Şehrimizdeki esnafımızı, iş insanımızı korumak bizim görevimizdir. Çataltepe, baştan beri bizim sorunumuzdur. Bir araya gelip toplantılar düzenledik. Daha önce 3600 kişi para yatırmış. Kooperatife devir esnasında hata yapılmış. Konunun ilgilileriyle daha önceden toplantılar yapmıştık. Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceğiz. Bu işin çözümünü bulmak zorundayız. Öncelikle tüm esnaf, kooperatife üye yapılmalıdır. Ondan sonra Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapalım ve destek olalım. Çataltepe’nin, orta ölçekli sanayi alanına doğru dönüşümünü de görüyoruz. Orası bizim esnafımızındır. Bu sorunu çözmek zorundayız. Ağır olmasına rağmen bu taşın altına hepimiz elimizi soktuk. Altından da kalkacağız. Çünkü esnafımız haklı” dedi.

“Bir saat ücretsiz, bir saatten sonrası ücretli”

Otopark sorunuyla ilgili konuya da değinen Başkan Mustafa Bozbey, seçim öncesi söz verdiklerini ve göreve gelir gelmez cadde üstündeki otoparkları ücretsiz hale getirdiklerini hatırlattı. Geçen sürede suiistimallerin artması üzerine özellikle esnaftan şikayetler aldıklarını anlatan Başkan Bozbey, “Hem esnaf hem vatandaş ile bir araştırma yaptık. Uygulamada memnuniyet çok yüksek ama ‘Süreli olsun mu?’ denildiğinde de ‘Evet, süreli olsun’ denildi. Vatandaş en çok yer bulamamaktan, araçların uzun süreli park edilmesinden, esnaf ise dükkanının önünün kapatılmasından ve kendilerinin yer bulamamasından şikayetçi oldu. O zaman arkadaşlarımıza dedik ki, ‘Bir saat ücretsiz yapalım. Bir saatten sonra ücretli olsun’. Bu yönde bir karar oluşturarak yakında uygulamaya başlayacağız” dedi.

Bursa’da yeni bir üniversite açılmasına ihtiyaç olmadığını, bunun yerine sanat okullarının açılarak sayılarının artırılması gerektiğini ifade eden Başkan Bozbey, BESOB ile birlikte ‘Eğitim Akademisi’ni hayata geçireceklerini, çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.