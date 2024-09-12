Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentsel dönüşüm konusunda kenti bir bütün olarak değerlendirdiklerini, Kent Anayasası olarak bilinen 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’nı önemsediklerini söyledi. ‘Bursa Yuvam’ olarak hizmete devam eden kreşlerin sayılarını artıracaklarını belirten Başkan Bozbey, yeni katı atık entegre tesisinin de kesinlikle Kayapa’da olmayacağını dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü oturumda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 17 Ağustos Marmara Depremi’nin ülkenin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak hala ilk günkü gibi belleklerde yer aldığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, aynı acıları tekrar yaşamamak için göreve geldikleri ilk günden itibaren Bursa’yı depreme karşı daha dirençli hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Bursa’nın aynı anlayışla kentsel dönüşüme bakmasını sağlamak amacıyla proje geliştirdiklerini ve 17 ilçe belediye başkanına sunduklarını belirten Başkan Bozbey, olaya bütüncül baktıklarını ve tüm ilçelerde aynı anlayışla dönüşümün sağlanmasını istediklerini ifade etti. Başkan Bozbey, “Kentsel dönüşüm deyince Ataevler gibi bir kentsel dönüşümü asla kimse bizden beklemesin. Böyle bir dönüşüme asla izin vermeyeceğiz. Bir daha meclisimizden böyle kararların geçmemesi şart. Yapılan yanlışların sonucunu şu anda Bursalılar çekiyor. Defalarca uyarmamıza ve önerge vermemize rağmen bunlar bu mecliste yapıldı. Bizler, Bursa’nın bir nevi parlamentosuyuz. Alınan kararların, Bursa’nın tamamını ilgilendirdiğini unutmamalıyız. Kent Anayasası dediğimiz 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’nı önemsiyoruz. Herkesin görüşü orada yer alacak. Bu konuda Planlama Ajansı oluştu. 2 yıl içerisinde bu meclis tarihi bir karara imza koyarak 2050 vizyonunu hep beraber gerçekleştirecektir. Meclis, Bursa’nın birçok sorununun çözüldüğü bir planlamayı gerçekleştirecektir” dedi.

Kreş sayısı artırılacak

Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Başkan Bozbey, 30 Ağustos Zafer Bayramını ve Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını hatırlattı. Geçtiğimiz günlerde vefat eden CHP Osmangazi Grup Sözcüsü Feyyaz Alptuğ Memişoğlulları’na ve AK Parti geçmiş dönem gençlik kolları başkanı Süleyman Akyüz’e Allah’tan rahmet dileyen Başkan Bozbey, son günlerde konuşulan kreş konusunda da açıklamalarda bulundu. Şu anda 30 tane kreşin hizmet verdiğini anlatan Başkan Bozbey, “Hedefimiz, bu sayıyı nitelikli olarak yukarıya çıkartmak. Çocuklarımızın iyi yetişmesini, geleceğe iyi bakmasını sağlayarak, çalışanların da o eğitimi almış olmasını sağlayarak ‘Bursa Yuvam’ adı altında devam edecek. Yaklaşık 3500 civarında çocuğumuz buralardan yararlanacak. Kapatılmış değil, sayıları da git gide artacak. Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olan yerlerde yaparak sayılarını artıracağız” dedi.

“Gastronomi Festivali’ne Bursalıları davet ediyorum”

Kırtasiye çekleriyle alakalı kriterlere uyanlara dağıtımların başladığını söyleyen Başkan Bozbey, sütle ilgili anlaşmaların da yapıldığını, her gün 45 bin çocuğa süt dağıtılacağını belirtti. 13-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Gastronomi Festivali’ne de tüm meclis üyelerini davet eden Başkan Bozbey, festivali 17 ilçeyi kapsayacak bir anlayışla düzenlediklerini dile getirdi. Bursa gastronomisinin çok önemli olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, “Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri ve var olan değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Siyah incirin AB tarafından tescil edilmesi hepimizi mutlu etti. Değerlerimizin tanıtımını bundan sonra çeşitli yurtdışı fuarlarında yapacağız. Bunlar bizim değerimiz. Bursa’da üreticimiz kazansın arzusundayız. Yarın başlayacak olan Gastronomi Festivali’ne tüm belediye başkanlarımızı, meclis üyelerini ve Bursalıları davet ediyorum” dedi.

“Bursa’nın 30-35 yıllık geleceği kurtulmuş olur”

Hamitler Çöp Depolama sahasıyla ilgili bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Bozbey, 8-9 ay boyunca alınması gereken gazın alınmadığını, kendilerinin yaptığı işlemle muhtemel bir patlamanın önüne geçildiğini söyledi. Maliyeti yüksek olmasına rağmen kokuya karşı gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Başkan Bozbey, “Bizler akademik odalarla ve toplumun tüm dinamikleriyle birlikte çalışacağız. Akademik odalar bilimsel yuvadır. Bursa’da günde yaklaşık 3500 ton çöp toplanıyor. Bunun 2 bin tonluk yakımıyla ilgili bir tesis var. Bu tesisin kapasitesini artırmakla ilgili çalışma yapıyoruz. Yerle ilgili talebimizi yaptık, bekliyoruz. Hızlı bir şekilde hareket edip hedeflediğimiz yerde bu tesisi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki süreçte Bursa’nın 30-35 yıllık geleceği de kurtulmuş olur. Yeni tesisin Kayapa’da olma ihtimali yok. Hocaların dahi ‘Kesinlikle olamaz’ dedikleri bir bölgedir” dedi.