Kurban Bayramı’nda şehir içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağını ve arife günü itibariyle mezarlıklara ise ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yakın zamanda hayata geçirilecek projeleri ise müjdeledi. Başkan Bozbey, “Teknik sebeplerden dolayı Bursaray’ı gece 2’ye kadar çalıştıramıyoruz. Onun yerine Bursaray güzergahına paralel olacak şekilde otobüslerle vatandaşlarımıza gece 2’ye kadar destek olacağız. Hafta sonları ise Bursaray 24 saat hizmet verecek. 0-4 yaş çocuğu olan anneler ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Öğrencilerimizin biniş hakkını da 160 binişten 200 binişe çıkarıyoruz. Emeklilere uygulanan kotayı da kaldırıyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunduğu ‘Genel Değerlendirme Toplantısı’nın ikincisini, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenledi. Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Emin Direkçi, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan ve belediye bürokratlarının katıldığı toplantıya, Bursa basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. 1 Nisan sabahı Bursa’ya ve Bursalılara hizmet etmek için yola çıktıklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kolları sıvayarak gece gündüz demeden kentin geleceği ve kentin insanı için çalışmaya başladıklarını söyledi. Kendilerini zor bir tablonun beklediğini bildiklerini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, bu tür tabloların hiç yabancısı olmadıklarını, tahminlerinin de doğru çıktığını belirtti. Bursalıların da bu tabloyu merak ettiğini dile getiren Başkan Bozbey, bu bilgileri bilmenin Bursa’da doğan, büyüyen, vergisini veren ve doyan herkesin hakkı olduğunu söyledi. Geçtiğimiz ay düzenlenen basın toplantısında bazı mali durumları paylaştıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, “Geçtiğimiz ay 25 milyar TL olarak açıkladığımız borç, Mart ayında gelen hak edişlerle yaklaşık 1.6 milyar TL civarında daha arttı. Elbette bu borca takılmıyoruz. Çünkü biz geriye değil, önümüzdeki süreci en iyi şekilde yönetmek için yola çıktık. Bursa güçlü bir kent. Ancak uygulama dışı ve yasal olmayan ne varsa bunları tek tek kontrol edip, denetleyip ilgili arkadaşlarımızla ilgili yerlere bildiriyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi ‘Adil olacağız. Şeffaf olacağız. Hesap verebilir olacağız’. Bu anlayışımızı dönem sonuna kadar kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz. Borçlar artsa dahi altından kalkamayacağımız hiçbir iş yoktur. Bursalılara verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmenin mücadelesini vereceğiz. Kimseyle polemik yaşama derdimiz de yok. Bizim hedefimiz Bursa’nın sorunlarına odaklanmak ve çözmektir. Akılcı, bilime dayanan ama ekonomik bir anlayışla sorunları çözeceğiz” dedi.

“Bursa Büyükşehir Belediyesi bir şemsiyedir”

Bir yandan Bursalılarla kucaklaşırken diğer yandan da projelere sımsıkı sarılarak çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Bozbey, şu ana kadar 16 ilçeye hem iade-i ziyaret gerçekleştirdiklerini hem de stratejik plan çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Stratejik planı katılımcı bir anlayışla hazırlamak istediklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Ziyaretlerde her ilçenin sunumunu izledik. Büyükşehir olarak yapacaklarımız var. İlçe belediyeleriyle ortaklaşa yapacağımız projeler var. Ayrıca ilçe belediyelerinin yapacağı projeler var. Biz Bursa’yı bütün düşünüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi bir şemsiyedir. 17 ilçesiyle beraber hareket eden bir bütünü oluşturmak zorundadır. Bugüne kadar böyle bir anlayış maalesef Bursa’da olmadı. Biz bu anlayışı Nilüfer’de 20 yıl yaptığımız gibi Bursa’da da ortaya koyacağız. Katılımcı bir anlayışla projelerimizi her ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yaşama geçirmeyi hedefliyoruz. Bu anlayışımız, Türkiye’de de örnek alacaktır. Kestel’i de ziyaret ederek 17 ilçeye olan ziyaretlerimizi tamamlayacağız. Tüm paydaşlarımızın katkılarıyla hazırlayacağımız stratejik planla birlikte kentimizin nefes almaya başladığını hep beraber göreceğiz” dedi.

Çalı Yolu çalışmaları

Bursa’da yaşanan bazı olumsuz konuların olduğunu, vatandaşların da spesifik konuları bilmesi gerektiğini anlatan Başkan Bozbey, Çalı Bölgesi’nde yürütülen ulaşım çalışmalarındaki aksaklıkları dile getirdi. Çalı Yolu’nda genişletme çalışmalarının Karayolları tarafından yapıldığını, kamulaştırmaların önemli bir kısmını ise Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiğini söyleyen Başkan Bozbey, “Yolda çalışmalar yapılırken Büyükşehir Belediyesi’nden elektrik aydınlatma direkleriyle ilgili bir talep oluyor. Bu taleplerin yerine getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi konuyu ilgili şirkete havale ediyor. Fakat imalat hataları ve yanlış uygulamalar sebebiyle bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Yaklaşık 30 milyon TL maliyeti bulunan elektrik aydınlatma direkleriyle ilgili sorunları Büyükşehir Belediyesi olarak kabul etmiyoruz. Aydınlatma direklerinin montajında inanılmaz hatalar var. Teknik raporu da aldık. Şu anda o firmaya ödeme yapmıyoruz. Yapmayacağımızı da bildirdik. Aynı zamanda UEDAŞ da bunu kabul etmeyeceğini ve elektrik vermeyeceğini bize bildirdi. Eksikliklerden dolayı kavşak uygulamasında önemli kazalar yaşanıyor. Çok şükür şimdiye kadar can kaybı olmadı. Konuyu arkadaşlarımızla görüştük ve çalışma başlattık. Karayollarıyla görüşmeler yapılıyor. O kavşağın en azından bayram süresince kontrol altına alınması gerekiyor. Aksi takdirde her an ölümlü bir kazaya sebebiyet verilebilir. Orada bir uygulama yapılacaktır” diye konuştu.

Bilim ve Teknoloji Merkezi

Göreve geldikten sonra fırsat buldukça şantiyeleri gezdiğini, karşılaştıkları bazı uygulamaların kendilerini üzdüğünü belirten Başkan Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Bilim Teknoloji Merkezi’ne yaptığım ziyaretlerde bazı sorunlarla karşılaştık. Yeni deney düzenekleri adı altında bir çalışma yapılmış. O çalışmayı Fen İşleri Müdürlüğü yapması gerekirken, işlerin BİNTED şirketine verildiğini görmek beni üzdü. Burada yapılan imalatlar yanlış ve durdurulmuş durumda. BTM’de Bursalıların yaklaşık 30 milyon TL parası harcanarak bu işlere girişilmiş. Sonuç şu anda fiyasko. Böyle bir teknik iş olmaz. İş de ihale de böyle olmaz. O işi denetleyen kurumun da teknik insanları olması lazım. Birinin sorumlu olması lazım. Sorumlu kimse yok” dedi.

Ana Kucağı, BUSMEK ve YKS kursları

Zaman zaman asılsız iddialarla da karşı karşıya kaldıklarını anlatan Başkan Bozbey, ‘3 bin kişi çıkartılacak, Ana Kucakları kapanıyor’ gibi asılsız ifadelerin hiçbir anlamı olmadığını söyledi. Ana kucağı, BUSMEK ve YKS kurslarını son derece önemsediklerini anlatan Başkan Bozbey, “Ana kucağı dediğimiz aslında gündüz bakımevi. BUSMEK’i zaten herkes biliyor. Biz söylentilerin aksine sayılarını arttırmayı planlıyoruz. Yoğun biçimde ilave yapılacak alanlara, yeni açılacak noktalara çalışıyoruz. YKM kurslarıyla gençlerimize daha fazla hizmet vermeyi düşünürken asılsız iddiaların gündeme getirilmesi bizleri üzüyor. Bunların hiçbirinin doğru olmadığını söylemek istiyorum. Bu konuyla ilgili bir taşeron şirketle anlaşılmış. Onlar da çalışanlarıyla saatlik ücret karşılığında anlaşmış. Hem BUSMEK hem de gündüz bakımevlerimiz okullarla birlikte açılıp okullarla birlikte kapanıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte bu şirkete bundan sonra onlarla devam etmeyeceğimizi bildirdik. Bizim amacımız haklarını kaybeden çalışanların haklarını korumaktır. Oradaki çalışanlara İnsan Kaynakları Kurulu’na başvuru yapmalarını istedik. Bir değerlendirme yapılacak. Biz daha fazla çalışanı istihdam ederek çocuklara daha doğru ve iyi bilgiler verilmesini, geleceğe onları hazırlamayı arzuluyoruz. Hedefimiz, gençlere ve çocuklara sahip çıkmak. Üstelik çalışan annelere sözümüz de var. Birçok ilçede de bu tür tesislere talep olduğunu gördük” diye konuştu.

Sinekle mücadele

Havaların ısınmasıyla sinek konusunda çok fazla şikayet aldıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, larva mücadelesinin zamanında yapılmaması sebebiyle bu durumun yaşandığını dile getirdi. Sinekle mücadelenin Ocak ve Şubat aylarında başladığını anlatan Başkan Bozbey, “Bu yapılmamış. Ocak ve Şubat ayında rögarların tamamının ilaçlanması gerekiyordu. Biz yıllarca Nilüfer’de bunu yaptık. Doğrusu da bu ama yapılmamış. Bunun da getirdiği sonuçlar oldu. Kullanılan ilaçta da sorunlar vardı. Biz ilacı değiştirdik. Şu an kullandığımız ilaç deneme aşamasında. Yeni ilaç, insana, hiçbir canlıya ve doğaya zarar vermiyor. Ama etkili bir ilaç kullanacağız. Bu konuda hazırlık yapılıyor. Durgun sular sineklerin kolay üremesinde büyük etkendir. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmalıdır. Şikayetleri elbette çözeceğiz. Önümüzdeki yıl tüm hazırlıklarımızı yaparak mücadeleye Ocak-Şubat ayında başlayacağız. Geçmiş dönemde ilçe belediyelerine devredilen yeşil alan uygulamaları da var. Buralardan kaynaklı şikayetler de var. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma gösteriyor. İlçelere devredilmiş olsa dahi biz üstlendik ve çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

Yenikent katı atık depolama alanı

Hamitler’deki Yenikent katı atık depolama alanıyla ilgili şikayetlere de değinen Başkan Bozbey, bölge halkına bu konuda açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. Göreve geldikten sonra Kayapa’da yapılması planlanan katı atık depolama tesisi projesini iptal ettiklerini anlatan Başkan Bozbey, “Arkadaşlarımızla ve bilim insanlarıyla bir araya gelerek doğru yer tespiti çalışması yaptık. Aşağı yukarı yer netleşti. Onun bilgisini de vereyim. Orman bölge Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı ile toplantılar yapacağız. Vakit geçirmeksizin Bursa’nın batı bölgesinde katık atık depolama tesisiyle ilgili çalışmaları başlatacağız. Bu dönem içerisinde de tamamlamayı hedefliyoruz. Yenikent’teki depolama tesisinden kokuların geldiği ve çok fazla insanın etkilendiği yönünde şikayetler alıyoruz. Orada var olan metan gazının açığa çıkarılması, depolanması ve aktarılması gerekiyor. Zamanında bu işlemler yapılması gerekirken yapılmadığını gördük. Şimdi ekiplerimiz bölgede 24 saat çalışarak, bir patlamayı ve yangını önleme işlemlerini yürütüyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Olayın farkındayız ve biliyoruz. Bilimsel anlamda birçok araştırmayı yaptık. Kente karşı ve o bölgede yaşayan insanlara karşı sorumluğumuz olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Hizmetler devam ediyor

Bir taraftan Bursa’yla ilgilenirken diğer taraftan da Marmara Belediye Birliği (MBB) Başkanı olarak Marmara’yı da düşündüğünü ifade eden Başkan Bozbey, Bursa’nın Marmara Bölgesi’nin önemli bir parçası olduğunu dile getirdi. Marmara’nın ağır sanayi, kirlilik, ulaşım, göç gibi birçok sorunu bulunduğunu anlatan Başkan Bozbey, MBB’nin bilgi ve birikimini kullanarak Marmara’yı bir bütün halinde düşünüp hareket ettiklerini söyledi. Bunların yanında Bursa’nın gülümsemesini sağlayacak çalışmaları da devam ettirdiklerini belirten Başkan Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak asli görevlerimiz var. Bunları sürdürüyoruz. Asfalt, asfalt kaplama, parke temini, fen işleri gibi çalışmalarımız sürüyor. Atatürk Spor Salonu’nda da çalışmalar durmadı. Aksine kapasitesi 5100 kişilik olacak şekilde proje üzerinde mutabık kalındı. Aynı şekilde daha önce yapımına başlanan Havuzlu Park, Demirtaş’ta, Yenidoğan’da, Kestel’de, Gemlik’te spor salonları inşaatları devam ediyor. Bazıları tamamlanma aşamasında geldi. Parklarda çalışmalar devam ediyor. Bitmeye yakın olan tesislerimiz var. Önümüzdeki günlerde açılışlarını hep beraber yapacağız. Dağ yöresinde önemli yatırımlar devam ediyor. Hiç biri durdurulmuş değil. Teknik olarak elbette incelemeye tabii tutuyoruz. BUSKİ olarak önemli yatırımlarımız var. İnegöl’de içme suyu hatlarının değişimi konusunda çalışmalar sürüyor. BUSKİ’nin yapmış olduğu baraj ve göletlerde çalışmalar devam ediyor. Son zamanlarda hava sıcaklığını birden atmasından dolayı yangın sayılarında artış gözlemleniyor. Geçen hafta bir günde 42 yangına müdahale edildi. İtfaiye araç filosunda ve personel sayısındaki eksikliği biliyoruz. Yeni araç alımıyla ilgili kararımızı verdik. Araçları yenileyerek ve İhtiyacımız olan araçları alarak daha fazla nitelikli hizmet üretmeyi amaçlıyoruz. Personelle alakalı çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“Dağıtılan çeklerimiz 16 bine yaklaştı”

Sosyal destek çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Başkan Bozbey, “Emekli hemşerilerimize bayramda 2 bin TL destek olmak istedik. Kart16 destekleri de sürüyor. Bu hizmetlerde durmak yok ancak seçim öncesinde dediğimiz gibi biz adil olacağız. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Devletin de bu yardımlarda önerileri var. Emeklilere destek olurken belirlenen kriterlere uymak zorundayız. Gerçek ihtiyaç sahiplerine destek vermek zorundayız. Bayram üstü dağıtılan çeklerimiz 16 bine yaklaştı. Tamamı ihtiyaç sahibidir. Kriterlerde biraz fedakarlık yapıp risk aldık. Kendi evinde otursa dahi onu ev sahibi gibi değerlendirmedik. Ona da destek olduk. Başvuru yapanların önemli bir kısmı desteklerden yararlandı” diye konuştu.

Bayramda ulaşım ücretsiz

Okulların kapanmasıyla çocukların karne heyecanı yaşayacağını ve tatilin başlayacağını dile getiren Başkan Bozbey, tüm çocukları ve onlara destek olan aileleri tebrik etti. Büyükşehir Belediyesi’nin yüzmeden jimnastiğe, voleyboldan basketbola kadar birçok branşta çocukların gelişmesine fırsat vermek adına yaz kurslarını açtığını söyleyen Başkan Bozbey, tüm çocukları ve gençleri kurslara beklediğini ifade etti. Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda ulaşımın ücretsiz olacağını müjdeleyen Başkan Bozbey, “Bayramda vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahat yapabilmesi adına ücretsiz otobüs seferleri düzenleyeceğiz. 4 gün boyunca da şehir içi ulaşımı ücretsiz yapıyoruz’’ dedi.

Ulaşımda art arda müjdeler

Kısa vadede hayata geçirilecek ulaşım müjdelerine de değinen Başkan Bozbey, ‘’Teknik nedenlerden dolayı Bursaray’ı gece 2’ye kadar çalıştıramıyoruz. Onun yerine Bursaray güzergahına paralel olacak şekilde otobüslerle vatandaşlarımıza destek olacağız. Cumartesi günleri ise Bursaray 24 saat hizmet verecek. Arkadaşlarımız çalışmaları yapıyor. Kademeli olarak hayata geçirilecek. 0-4 yaş çocuğu olan anneler ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Bunun da altyapısı hazırlandı. Uygulamayı yakın zamanda hayata geçireceğiz. Böylece annelerimiz sosyal yaşama da daha fazla katılabilecek. Öğrencilerimizin biniş hakkını da 160 binişten 200 binişe çıkarıyoruz. Bunun da kararı verildi. Ayrıca öğrencilerimiz tam binişten yüzde 75 daha ucuza biniş yapacak. 65 yaş üstüyle ilgili bir sınırlama vardı. O sınırlamayı da kaldırıyoruz. Seçim öncesinde söz verdiğimiz bütün sosyal destekleri bir bir yaşama geçiriyoruz” diye konuştu.

İznik’in UNESCO başvurusu

İznik’le ilgili UNESCO’ya yapılan müracaatın olumsuz sonuçlandığını ve geri çekildiğini söyleyen Başkan Bozbey, alan başkanının yetersiz bilgi aktarmasının ve ortak çalışma yapılmamasının bir sonucu olduğunu belirtti. İznik gibi bir değerin UNESCO kapsamında olması gerektiğini anlatan Başkan Bozbey, “Başvurunun geri çekilmesi de iyi oldu. Tekrar Büyükşehir Belediyesi olarak o projenin içerisinde yer alacağız. Çalışmaları etkin bir şekilde yürütüp mutlaka UNESCO koruma alanı içerisine İznik’in girmesini sağlayacağız. 2025 yılı özellikle Hıristiyan alemi ve İznik için önemli bir yıl olacak. O konuda çalışmalar devam ediyor. O projelerin içerisinde de etkin bir şekilde olacağız. 2025 yılında İznik’i dünyada öne çıkaracak bir anlayışı yaşama geçirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“2024 Nazım Hikmet yılı”

Bursa’yı tüm çalışanları ve vatandaşlarla birlikte yönetmenin doğru olacağını yıllarca savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Bozbey, son günlerde konuşulan Çataltepe konusuna da değindi. Çataltepe’de önemli bir mağduriyet olduğunu, tarafları buluşturarak bir mutabakata varıldığını anlatan Başkan Bozbey, ilk etapta projeye karşı olmalarına rağmen gelinen nokta sebebiyle konunun ısrarla devam etmesi taraftarı olduklarını, başka farklı kesimlere fayda sağlayacak kararların da karşısında olduklarını belirtti. 2024 yılını da Nazım Hikmet’e adadıklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Onun evrensel sesinin, devrimci ruhunun ve insanlık onurunu her şeyi üstüne tutan hayat görüşünü kentimizin kültürel rotasına ışık tutacağına inanıyorum. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak 2024 yılını ‘Nazım Hikmet’e adadık. Nazım’ın Bursa’da birçok izleri var. Nazım’ın bir zamanlar yattığı cezaevi zamanında müzeye çevrilseydi şimdi milyonlarca turisti kentimizde ağırlama imkanı bulurduk. Tüm halkımızı bu etkinliklere katılmaya davet ediyorum” dedi.

“Bursa’mızı gülümsetmeye devam edeceğiz”

Bursa Büyükşehir Belediyesi ailesine yeni katılan Genel Sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleriyle birlikte durmadan çalışmaları sürdüreceklerini anlatan Başkan Bozbey, tüm ekibin Bursa’ya ciddi değerler katacağına inandığını belirtti. Bursalıların verdiği kıymetli oylarla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini hatırlatan Başkan Bozbey, “Göreve başladığım günden bu tarafa Bursalıların hizmetkarıyım. Çıktığımız yolda önerileri, yoldaşlıkları ve gönüldaşlıkları çok kıymetli. Birlikte güzel Bursa’mızı gülümsetmeye devam edeceğiz. Kapımız halkımıza her daim açık olacaktır. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Kesilen kurbanların hayırlı olmasını, Allah katında değer bulmasını arzu ediyorum. İlçelerde açıklanan kesim yerleri dışında kurban kesimi yapılmamasını istiyoruz. Aynı zamanda kurban atıklarının siyah poşetlerle toplanarak belediyelere verilmesini, doğaya atılmamasını istiyoruz. Çevreye de sahip çıkmalıyız. Bayramın herkese sağlık, huzur, bereket ve bolluk getirmesini diliyorum. Birlikte nice, mutlu, huzurlu bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum. Ayrıca tüm babalarımızın da Babalar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.