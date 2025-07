Ulaşımda yapılan zam eleştirilerine cevap veren Başkan Bozbey, “Bugün ulaşımla ilgili maliyet artışı yüzde 35’i bulmuş durumda. Personel giderlerini de dahil ettiğimizde bu oran yüzde 56’ya ulaşıyor. Bir otobüsün bize olan maliyeti 64,5 TL’dir. Evet, tekrar ediyorum: Bugün bir yolcunun bize maliyeti 64,5 TL’dir. Ancak buna rağmen yaptığımız fiyat artışı yalnızca yüzde 30 seviyesindedir” dedi.

Bozbey, "Bizler, mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde hem su hem de ulaşım gibi alanlarda bazı düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Bu konuda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Neden? Çünkü bu hizmetlerin sürdürülebilir olması gerekiyor. Bakın, BUSKİ'de bir metreküp suyun maliyeti şu anda 72 lira. Peki biz vatandaştan ne kadar alıyoruz? 22-23 lira civarında. Yani maliyetin çok altında bir rakam. Cumhurbaşkanlığı genelgesi açık: "Maliyet hesabı yapılmalı ve bu maliyetin altında kalınmamalı." Buna rağmen biz vatandaşımıza destek sağlıyoruz. Hiçbir katkı almadan, sadece vatandaşımıza destek olabilmek adına farklı alanlardaki harcamalarımızdan feragat ediyoruz. BUSKİ, son 3-4 aydır Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı destekle hizmetlerini sürdürüyor. Bunu Bursalıların bilmesi gerekir. Bu noktaya nasıl gelindi? Yıllardır yapılan yanlış uygulamalar ve ihmal sonucu. Bu yük bugün bizim karşımıza çıktı. Ancak biz bu kurumu sürdürülebilir hale getireceğiz, getirmek zorundayız. Aksi halde önümüzdeki süreçte ne BUSKİ ne de belediye yatırımlarını gerçekleştirebilecek durumda kalır. Bu, 20 yılda biriken yanlış politikaların sonucudur. Bazı çevreler çıkıp "şunu kaldırdılar, bunu artırdılar" gibi edebi ve siyasi söylemlerle süreci farklı yere çekmeye çalışıyor. Oysa konuşmamız gereken gerçekler var. Bursa öyle kıymetli bir şehir ki, BUSKİ zamanında Büyükşehir Belediyesi'ne kaynak sağlayan bir kurumken, bugün destek isteyen bir yapıya dönüşmüştür. Bu tabloyu değiştirmemiz lazım. Benim kimseyle kişisel bir sorunum yok. Tek derdim, bu şehirde sürdürülebilir, nitelikli ve güvenilir bir belediyecilik anlayışıyla vatandaşları mutlu eden bir hizmet seviyesi oluşturmak. Tüm belediye başkanlarımız ve çalışanlarımızla birlikte bu sorumluluğun bilincindeyiz. Bu gerçekleri kamuoyuyla paylaşmak da görevimizdir. Belki bu nedenle bazıları bize kızıyor. "Başkan neden her şeyi açıklıyor" diyorlar. Ama gerçek bu. Gerçekleri neden saklayalım? Eğer yanlış yapıldığını düşünüyorsanız siz de katkı sağlayın. Gelin hep birlikte çözüm bulalım. Sürdürülebilir hizmetleri yeniden inşa edelim. Bu konu bizim için gerçekten çok önemli. Bakın, bugün barajlardaki su seviyesi yüzde 42'ye düştü. Hatta elimizde sadece 43 günlük içme suyu kaldı. Kuyularla birlikte bu süre 50-55 güne kadar çıkabiliyor. Bu nedenle tüm Bursalı vatandaşlarımızdan bir kez daha rica ediyorum: Bahçelerinizi içme suyu ile sulamayın. Su kullanımını azaltmalıyız. Elbette henüz acil bir ihtiyaç yok ama muslukları açık bırakmamalıyız. Bu konu bizim için çok önemli. Bursalı vatandaşlarımızın bu konuda daha önce gösterdiği duyarlılığı tekrar göstereceklerine inanıyorum. Hep birlikte tasarrufa dikkat etmeliyiz."

“Altyapıdan üstyapıya kadar birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Diğer taraftan, ulaşım sistemleriyle ilgili olarak farklı modelleri devreye almak, yeni yollar açmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz ve bu çabamız devam ediyor. Ancak bunların yapılabilmesi için, zaten gelir seviyesi düşük olan belediye bütçemizin büyük bir kısmını sadece bu alanlara aktarmamız doğru değildir. Bu noktada yapılması gerekenlerden biri, özellikle merkezi yönetimden gelen bütçeyle ilgilidir. Hazine ve İller Bankası aracılığıyla belediyelere aktarılan payların ve diğer gelir kalemlerinin artırılması zorunludur. Değerli arkadaşlar, birçok ilçe ve belde belediyesi Ekim ayından itibaren maaş ödeyemeyecek duruma gelebilir. Eylülden itibaren maaşlarını ödeyemeyecek seviyeye geleceklerini ifade ediyorlar. Bu durumun ortadan kaldırılması, belediye gelirlerinin artırılmasıyla mümkündür. Belediyelerin geleceğini sağlam temellere oturtmak için bu şarttır. Otobüsler konusunda da aynı durum geçerli. Halk otobüsleri ve toplu ulaşım sistemleriyle ilgili olarak, sadece 65 yaş üstü veya belirli gruplara destek verilmesi yetmiyor. Eğer hükümet bu noktada ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) desteği sağlarsa, hem daha konforlu hem de daha ucuz bir ulaşım hizmeti sunabiliriz. Ancak hepimiz biliyoruz ki, merkezi yönetim bu konuda daha önce teklif sunulmasına rağmen somut bir adım atmamıştır. Tekrar vurguluyorum: Belediyelerin gelirlerinin düşük olması, hizmetlerin sürdürülebilirliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Önümüzdeki süreçte birçok belediyenin, özellikle taşeron işçilerin maaşlarını ödemekte zorlanacağı aşikâr. Bu nedenle, merkezi hükümetin yerel yönetimlere daha fazla destek sağlaması hayati önem taşıyor.”

“Biraz önce de belirttiğim gibi, en önemli sorunlarımızdan biri ulaşımdır. Bugün gelinen noktada, hem ülke genelinde ekonomi yönetiminin hem de yerelde belediyeler ve iştiraklerin yaşadığı mali sorunlar herkesin malumu olmalıdır. Ülkemiz çok boyutlu bir kriz sarmalının içinden geçiyor. Genel anlamda ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayız ve halkımızın alım gücünün her geçen gün azaldığının farkındayız. Bu nedenle, Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal desteklere de aralıksız devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Öte yandan, BUSKİ gibi iştiraklerde de özellikle döviz kurlarındaki artış büyük etkiler yaratıyor. Zaman zaman bunu sizlerle de paylaşıyorum: Döviz kuru 1 TL arttığında, BUSKİ’nin borcu yaklaşık 350 milyon TL artıyor. Bu durumun bilinmesini istiyoruz. Örneğin, 31 Mart’ta dolar kuru 30 TL civarındayken bugün 40 TL’yi geçmiş durumda. Euro da benzer şekilde yükselişte. Doğalgazda da fiyat artışları devam ediyor. Bazı çevreler “ulaşıma zam yaptınız” diyor. Ancak doğruyu söylemiyorlar. Buradan tekrar sesleniyorum: Doğru konuşmuyorlar. Ben bugüne kadar her söylediğimi belge ve bilgiye dayandırarak paylaştım. Her zaman gerçeği söyledim ve söylemeye de devam ediyorum. Evet, biz göreve gelmeden önce ulaşımdaki ücret 12 TL idi. Ancak bir yıl önce, seçim öncesinde, enflasyon yüzde 60’lara ulaşmasına rağmen, hiçbir fiyat güncellemesi yapılmamış. Bu süreci seçimden sonraya bırakmışlar ve zam yapılmamasını bize de ifade etmişler. Böylece yükü bizim üzerimize bırakmış oldular. Şimdi soruyorum: O dönemde bu konuya ne kadar destek oldular? Özellikle BURULAŞ, 2018 yılından itibaren dengesini kaybetmiş bir yapıdadır. Oysa 2018-2019’a kadar kendi gelirleriyle kendini döndüren bir kurumdu. Peki ne oldu da bu kurum, belediyeye bağımlı hale getirildi? Hangi yanlışlar yapıldı ya da hangi eksiklikler bu sonucu doğurdu? Bunu herkes biliyor aslında. Önce meclisten yüzde 2 oranında destek kararı alıyorlar. Ardından bu oran yüzde 6’ya, sonra yüzde 12’ye çıkarılıyor. Bu da açıkça bir yönetim zaafiyeti, işletme hatası ya da farklı nedenlerin sonucudur. Bugün BURULAŞ, her ay yaklaşık 350 milyon TL belediye desteğiyle faaliyetlerini sürdürebilir hale gelmiştir. Ayrıca yaklaşık 2 milyar TL civarında vergi ve SGK borçları da ödenmemiştir. Bu borçları da şu anda biz ödüyoruz. Nasıl ödediğimizi de zamanla sizlerle paylaşacağız. Ortalama maliyet yaklaşık 2 milyar TL civarındadır. Diğer taraftan son bir buçuk yılda; Osmangazi Köprüsü’ne %431, Çanakkale Köprüsü’ne %385, 15 Temmuz ve FSM köprülerine ise %569 oranında zam yapılmıştır. Bu rakamlar ortadayken, bizim yaptığımız fiyat artışlarını “anormal” gibi göstererek halka yanlış bilgi veren bazı kişilerin, Bursalıları nasıl kandırdığını ve kandırmaya devam ettiğini de burada açıkça belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, elbette ki bu sorunların temelinde zamanında yapılan hatalı yönetim kararları ve bilinçsiz uygulamalar yatıyor. Biz, göreve geldiğimiz günden bu yana, bu sorunları toparlamaya, çözmeye ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemini yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Bir yerden bir yere ulaşım, belediyenin temel sorumluluğudur. Elbette ki vatandaşlarımızın ekonomik koşulları dikkate alınarak ulaşım hizmetinin uygun fiyatlı sunulması gerekir. Ancak belediye bütçesinin yüzde 15-20’sini sadece ulaşıma aktarırsak, bu durum diğer hizmet alanlarında büyük sorunlara yol açar. Bunu özellikle belirtmek isterim. Tabii ki belediye, ulaşım alanına katkı sağlayacaktır; sağlıyor da. Sosyal belediyecilik kapsamında birçok proje yürütüyoruz ve bu katkılarımız devam edecektir.

“Evet, zaman zaman “yüzde üç yüz zam yaptınız” şeklinde eleştiriler geliyor. Oysa geçmiş dönemle ilgili tabloya dönüp baksalardı, yalnızca 2019-2023 yılları arasında 9 kez, sadece 2022 yılında ise üç kez üst üste fiyat artışı yapıldığını göreceklerdi. Ayrıca geçmiş yönetim döneminde BURULAŞ’a ait birçok arazinin bu tarihlerde satıldığını da belirtmek isterim. Hâlâ bu yanlışları savunmaya devam edenler, aslında iflas ettirdikleri bir sistemi Bursalılara bir başarı hikayesi gibi sunmaya çalışıyorlar. Ancak doğruyu söylemiyorlar. Değerli arkadaşlar, konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar nedeniyle girdi maliyetlerimizde ciddi artışlar yaşanıyor. Bugün ulaşımla ilgili maliyet artışı yüzde 35’i bulmuş durumda. Personel giderlerini de dahil ettiğimizde bu oran yüzde 56’ya ulaşıyor. Bir otobüsün bize olan maliyeti 64,5 TL’dir. Evet, tekrar ediyorum: Bugün bir yolcunun bize maliyeti 64,5 TL’dir. Ancak buna rağmen yaptığımız fiyat artışı yalnızca yüzde 30 seviyesindedir. Bunun yanında, geçmiş dönemde yapılması gereken ancak ertelenen tren ağır bakımlarına da hemen başladık. Çünkü Bursalıların can güvenliğini her şeyin önünde tutuyoruz. Eğer bu bakımlar zamanında yapılsaydı, çok daha düşük maliyetlerle halledilebilirdi. Ancak bugün bu işlemler Euro bazında olduğu için ciddi bir bütçe gerektiriyor. Bir diğer önemli konu ise, ulaşımda kullanılan araçlarımızın büyük kısmının yaşlı olmasıydı. Filomuza 42 yeni otobüs ekleyerek araç yaş ortalamasını düşürdük ve ulaşım sistemine önemli katkı sağladık. Bu adımlar, Bursa’daki ulaşım sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için atılıyor. Ne yazık ki mevcut ekonomik koşullar altında ulaşım ücretlerinde bir düzenleme yapmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle kentimizde ulaşım ücretlerine yönelik bir güncelleme yapılmıştır. Ancak bilinmelidir ki benzer düzenlemeler yalnızca Bursa’da değil, Türkiye’nin birçok belediyesinde yapılmak zorunda kalınmıştır. Ekonomik koşulların her geçen gün ağırlaştığı bu dönemde, yalnızca biz değil, pek çok yerel yönetim ulaşımın sürdürülebilirliğini tartışmakta ve gerekli önlemleri almaktadır. Özellikle büyükşehir belediyelerinde bu tartışmalar daha da yoğunlaşmaktadır. Ayrıca bu durum sadece belediyelere özgü değildir. Taksi, minibüs ve diğer toplu taşıma araçları da artan maliyetler karşısında fiyatlarını yeniden belirlemek zorunda kalmaktadır. Yani yapılan tüm bu düzenlemeler, içinde bulunduğumuz ekonomik tablonun doğal bir sonucudur. Dolayısıyla bizleri eleştirenlerin, önce bu kentin ve ülkenin genel ekonomik durumuna bakmaları, ardından eleştiri yapmaları gerekir. Elbette hiçbirimiz bu tablodan memnun değiliz. Keşke hiçbir kalemde, ne parça ne elektrik ne de personel giderlerinde artış olmasa; biz de fiyat artışı yapmak zorunda kalmasak. Yapıcı ve samimi eleştirilere her zaman açığız. Ancak kentimizde ulaşımın aksamaması ve hizmetin devam etmesi için bu adımları atma sorumluluğumuz var. Ulaşım sisteminin sürdürülebilirliği gerçekten son derece önemlidir. Bizler, Bursa’da herkesin yararını gözeterek hareket ediyoruz. Geçmişte zedelenen kurumları yeniden ayağa kaldırıyoruz. Hakikaten, geçmişteki yönetimsizlik ya da beceriksizlik nedeniyle bu kurumların ne hâle geldiğini hepimiz biliyoruz. Biz, bu kurumları ayağa kaldıran ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturan bir anlayışla çalışıyoruz.”

Muhabir: ŞERİFE ÖZ