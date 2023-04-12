Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva'yı makamında konuk ettiKOCAELİ (İGFA) -Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva'yı makamında konuk etti.

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun da yer aldığı ziyarette uluslararası ilişkiler ile birlikte küresel ve bölgesel dinamikler ele alındı.

Karabağ’ın yaklaşık 30 yıllık işgaline son veren vatan muharebesi üzerine değerlendirmelerinde yapıldığı görüşmede, Türkiye’nin savunma sanayisinin geldiği son durumun gurur verici olduğu da dile getirildi.

Görüşmede, Kocaeli’nin üretim, sanayi, turizm ve ticaret alanlarında kurulabilecek işbirlikleri de ele alındı.