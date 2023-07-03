Özel birey sporcuları makamında ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sınırlarını zorlayan, yaşama sevincini büyüten çocuklarımıza ve gençlerimize destek olmayı bir görev olarak görüyoruz. Hiç merak etmesinler yanlarında Büyükşehir Belediyesi var" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Engelliler Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Önerbay, özel sporcuları ve teknik heyeti makamında konuk etti. Özel bireylerin her daim yanında olduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerimizin yaşama sevincine ve gücüne inanıyoruz. Bu sebeple şunu çok iyi biliyoruz, özel bireylerimiz sporla sınırlarını zorluyor. Sınırlarını zorlayan, yaşama sevincini büyüten çocuklarımıza ve gençlerimize destek olmayı bir görev olarak görüyoruz. Engellerini kıran ve sporla özgürleşen tüm yavrularımıza teşekkür ediyorum. Hiç merak etmesinler yanlarında Büyükşehir Belediyesi var. Spor yapmak bir tutkudur. Bu tutkuyu büyüten, fiziksel engellerini yenmek için adım atan ve bu tutkuya destek olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Elde edilen sportif başarı içinde sizleri tebrik ediyorum" dedi.