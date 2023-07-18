662. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde derece alan pehlivanlar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile buluştuKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başarı elde eden Kağıtspor’un başarılı pehlivanlarını makamında ağırladı.

Kırkpınar’da başpehlivanlık boyunda üçüncü olan Büyükşehir Kağıtsporlu Hüseyin Gümüşalan ile teşvik 2 boyunda ikinci olan Mustafa Ekin’i misafir eden Başkan Büyükakın, “Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Er meydanında başarılar elde edip şehrimizin adını tüm Türkiye’ye duyurdunuz. Başarıların arkasında yer alan görünmeyen kahramanlar olan antrenörlerimizi de özellikle tebrik etmek istiyorum. Hüseyin bu sene başpehlivanlıkta çok iyi mücadeleler ortaya koydu. İnşallah seneye altın kemeri Kocaeli’ne getireceğine inancım tam. Daha iyi başarılar elde etmeniz için her türlü desteği vermeye hazırız. Ben inanıyorum ki Mustafa kardeşim de gelecek yıllarda çok daha iyi başarılar elde ederek Hüseyin abisi gibi altın kemer için mücadele edecek. Ata sporumuz olan yağlı güreşlerde sizlere canı gönülden başarılar diliyorum” dedi.