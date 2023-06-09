Ormanya’da vatandaşlarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Burada gerek şehrimizden gerekse yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçilerle tanışmak, memnuniyetlerini görmek bizlere büyük bir keyif ve mutluluk veriyor. Ormanya’da her ay 500 bin misafirimizi konuk ediyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin turizmde marka değeri olan Ormanya, her yıl milyonlarca doğaseverin uğrak noktası oluyor. Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’nın keyfini çıkaran misafirlerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Burada gerek şehrimizden gerekse yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçilerle tanışmak, memnuniyetlerini görmek bizlere büyük bir keyif ve mutluluk veriyor. Ormanya’da her ay 500 bin misafirimizi konuk ediyoruz" dedi.

Mesire alanında piknik yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükakın, Kocaeli’de yaşayan her bir vatandaşın hayat kalitesini yükseltecek yatırımlara devam edilmesine dikkat çekerek, "Biz şehrimizi, kadınından gencine, çocuğundan büyüğüne tüm hemşerilerimizle mutlu şehir Kocaeli’yi inşa ve ihya etme çabasındayız. Bunu da eserlerimizle, hizmetlerimizle ve yatırımlarımızla yapıyoruz, yapacağız" diye konuştu.