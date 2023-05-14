Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın oyunu kullandı. Büyükakın, “Huzur içinde ağız tadıyla hiç bir taşkınlık yaşanmadan bayram tadında bir seçim olmasını diliyoruz. Türkiye kazansın” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın, en erken oyunu kullanmaya gelen seçmenler oldu. Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesinde 1246 nolu sandıkta oy kullanan Büyükakın, oy kullanma işleminin ardından sandıkları gezdi.

“Bayram havasında olsun”

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Büyükakın, “Hayırlı olsun. Huzur içinde, ağız tadıyla hiç bir taşkınlık yaşanmadan bayram tadında bir seçim olmasını diliyoruz. Türkiye kazansın” dedi.