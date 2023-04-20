Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen iftar programında Roman vatandaşlarla bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen iftar programında Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un da olduğu birliktelikte bir konuşma yapan Başkan Büyükakın, “Neşeleri, sevgileri ve salonlara sığmayan coşkuları ile hep yanımızda olan Roman kardeşlerime bir kez daha bu vesileyle teşekkür ediyorum. Allah dirliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın diye dua ediyoruz. Bayrağımız inmesin ezanlar dinmesin diyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Antikkapı Restaurantta düzenlenen programa Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erhan Aksoy, Romanlar Konfederasyonu Başkanı Muhammet Çokyaşar, Roman Dernekleri ve davetli vatandaşlar katıldı.