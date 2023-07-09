Yoğun yağmur yağışının ardından Kocaeli’nin belli bölgelerinde inceleme yapan Başkan Büyükakın, Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın Adnan Menderes Bulvarından Turan Güneş Caddesine bağlanan bölgesindeki alt yapı çalışmalarını yerinde gördü.KOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın imalatında önemli bir kesiti olan alt yapı çalışmalarının önemli bir noktası Adnan Menderes Bulvarından Turan Güneş Caddesine bağlanan bölgedeki son alt yapı ve dere ıslahı çalışmalarını yerinde gördü.

Yoğun yağmur yağışının ardından Kocaeli’de ki belli bölgelerde inceleme de yapan Başkan Büyükakın, gördüğü aksaklıklara anında müdahale edilmesi talimatını da verdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç’ün de katıldığı incelemelerde, “Şehrimizde etkili olan yoğun yağışın ardından meydana gelen olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız” diyen Başkan Büyükakın, “Aldığımız tedbirleri yerinde gördük. Ekiplerimiz şehrimizin tamamında temizlik ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. İSU, İtfaiye, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ekiplerimiz yoğun bir çalışma içinde. Her türlü tedbiri almış durumdayız. İletişim kanallarımız açık ve herhangi bir olumsuz durumunda vatandaşlarımız her zaman 153 üzerinden bizleri bilgilendirebilir” ifadelerin sarf etti.