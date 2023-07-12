Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Karadenizliler Derneğinin düzenlediği 28. Kadırga Şenlikleri’ne katıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Karadenizliler Derneğinin düzenlediği 28. Kadırga Şenlikleri’ne AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ile birlikte katıldı.

Ev sahipliğini dernek başkanı Hasan Yazıcı’nın yaptığı program Körfez İlimtepe Mevkii’nde gerçekleştirildi. Başkan Büyükakın burada yaptığı konuşmada, “Birbirimiz arasında dostluğumuz, kardeşliğimiz, birbirimize olan sevgimiz, saygımız ve muhabbetimiz var. Sizlerle birlikte olmak bizler içinde gurur vesilesi. Bu sene yağmurlu bir ortamda oldu. İnşallah seneye güzel bir havada programı icra ederiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve yol arkadaşlığımızı bozmasın diyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükakın’a günün anısına da kemençe hediye edildi.