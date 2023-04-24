Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Yüzme Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği’nin düzenlediği organizasyonla hakemler ve kulüp başkanları ile kulüplerin yöneticileriyle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Yüzme Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Talha Altuntaş ev sahipliğinde gerçekleşen birliktelikte Kocaeli’nin spor kenti markasının gelişimine dönük değerlendirmelerde yapıldı.

“Kocaeli’nin sporun başkenti olması yolunda çalışıyoruz” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu noktada ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bunun için gerek tesisleşme gerekse altyapıların gelişmesi noktasında çalışmalarımız ve desteklerimiz devam ediyor. Elbette hep birlikte amatör spora destek vermenin gayreti içindeyiz. Doğru bir tasarımla mevcut potansiyeli daha da yukarı çıkartabiliriz. Disiplinli bir çalışmayla birlikte bilimi ve akademik aklı bu alanlarda çok iyi kullanmalıyız” dedi.

“TÜM DİNAMİKLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

Su sporları noktasında Kocaeli’nin daha ileriye gidebileceğine dönük sözlerin ifade edildiği buluşmada, “Kocaeli, iki denize ve Sapanca Gölü’ne sahip olma avantajına sahip bir şehir” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “Şehir olarak sporda yakaladığımız başarıyı daha da yukarıları taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin de desteğiyle spor kenti markasını Kocaeli’de oluşturacağız. Sizlerin desteği olmazsa bizim tek başımıza yaptıklarımızın bir anlamı olmaz. Kocaeli’deki sportif başarıyı elde etmek için tüm dinamiklere büyük görev düşüyor” dedi.