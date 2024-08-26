Yapımı 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak Uluslu çocuklara ve gençlere armağan edilen Konsept Parkı ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, spor yapan gençlerle ve aileleriyle sohbet ettiKOCAELİ, (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları ile Ulus Mahallesi’nde yapımına başlanan ve 2 ay gibi kısa sürede tamamlanan Ulus Konsept Park çocuklar ve gençlerin uğrak noktası oldu. Yaz tatilinde keyifli vakit geçirmek isteyen çocukların aileleriyle birlikte sık sık uğradığı Ulus Konsept Park’ı hafta sonu ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, spor yapan gençlerle ve oyun oynayan çocuklarla sohbet etti.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR İÇİN

Gençler ve çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükgöz, ailelerle de sohbet etti. Parktaki vatandaşların talep, görüş ve önerilerini de dinleyen Başkan Büyükgöz hizmetlere ve çalışmalara ilişkin de mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanarak Uluslu çocukların ve gençlerin kullanımına sunulan Konsept Park; 200 metrekare basketbol sahası, 200 metrekare futbol sahası, 60 metrekare fitness alanı, 150 metrekare çocuk oyun alanı ve 1227 metrekare yeşil alandan oluşuyor.